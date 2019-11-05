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Бюджет-2020 передбачає підвищення пенсій

Новини » Політика     05.11.2019 - 11:50
Бюджет-2020 передбачає підвищення пенсій
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

На пенсії в 2020 році виділять 173 млрд гривень

Законопроект про державний бюджет-2020 передбачає підвищення пенсій на розмір індексації. Про це на презентації проекту заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, пенсії в 2020 році будуть проіндексовані, але виростуть незначно.

"Для цього потрібен ресурс. Потрібно, щоб економіка зростала значно швидше", - підкреслив Гончарук.

Відзначимо, виходячи з проекту бюджету-2020 року, витрати на пенсійне забезпечення з урахуванням індексації закладають в розмірі 173 млрд гривень. При цьому пенсіонерам старше 80 років підвищать надбавки на догляд на 670 гривень - на цю мету закладається 806 млн гривень.

Бюджет-2020 передбачає підвищення пенсій

Фото: витрати на соціальне забезпечення

Нагадаємо, загальні витрати на соціальну сферу в наступному році складуть 293 млрд гривень.

Відзначимо, на презентації проекту держбюджету прем'єр Олексій Гончарук запевнив, що уряд не закладав підвищення податків.

У бюджеті-2020 підвищення податків не буде, - Гончарук
Новини України пенсиииндексация зарплат и пенсийБюджет 2020
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