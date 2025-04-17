Как понять, что вас сглазили: 10 признаков, которые не стоит игнорировать

Сглаз - одно из старейших народных объяснений внезапных неурядиц: бессонница, слабость, неудачи и эмоциональное истощение. Несмотря на скепсис, многие до сих пор верят, что проблемы в жизни возникают из-за чьего-то недоброго взгляда.

Какие признаки в вашей жизни указывают на то, что вас могли сглазить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Резкая потеря друзей, проблемы с финансами, частые проблемы со здоровьем, ваши дни заканчиваются провалом, неудачи просто на каждом шагу - это могут быть признаки того, что на вас навели порчу (сглазили). Посмотрите дома - не появились ли у вас странные предметы, которых точно раньше не было?

Усталость без физических причин

Даже если вы хорошо спали и не перегружали себя - вы чувствуете разбитость и слабость. Это может свидетельствовать об эмоциональном истощении, вызванном стрессом, какой-то болезни, или... о негативном влиянии со стороны других.

Смена настроения без причины

Внезапные вспышки агрессии, раздражительности, апатии, беспричинные слёзы - это не только симптомы проблем с нервной системой или гормонами, но и признаки того, что на вас кто-то нехорошо посмотрел.

Бессонница и тяжелые сны

Часто при так называемом "сглазе" снятся странные, тяжелые или повторяющиеся сны. Человек просыпается уставшим, с чувством тревоги.

Постоянные неудачи в мелочах

Все не держится рук, теряются вещи, вы постоянно опаздываете, техника ломается без причин. В эзотерике это называют "энергетическим пробоем".

Внезапное ухудшение здоровья

Головные боли, скачки давления, проблемы с желудком - если эти проблемы возникают часто и без уважительных причин, то что-то действительно не так. Но это может быть следствием хронического стресса или эмоциональной перегрузки.

Странный зуд

Вечером и ночью у вас внезапно возникает зуд. Который обостряется и кожа чешется так, что хочется расчесать до крови. Если у вас нет аллергии, кожных заболеваний и вас никто не укусил, то это сигнал об опасности.

Проблемы с деньгами

Деньги пропадают, теряются, тратятся странно и не по плану, а доходы начали уменьшаться - это может быть сглаз.

Невезение в привычных сферах жизни

Если вас сглазили, то проблемы могут начаться в тех сферах жизни, где вы раньше были успешными. Потому что сглаз действует на ваше энергетическое защитное поле и образует дыру, через которую к вам стекаются неприятности.

То ключи потеряли, то экран телефона разбили, то порвали одежду в общественном месте, то недоразумение с руководством или близкими людьми и все на ровном месте - если такие вещи происходят постоянно, одно за другим, вас точно сглазили.

Странные предметы

Если сглаз кто-то навел намеренно, то дома вы можете найти странные предметы - иголки, булавки, которые могут торчать из стены, одежды, постели. Странные записки и клочки бумаги, засохшие цветы, мешочек с землей - все это свидетельствует о наведении порчи.

Постоянные ссоры

Когда вы постоянно ссоритесь со всеми и на это нет никакой причины - подумайте, почему это происходит. Когда сглаз направлен не только на вас, но и на вашу семью, то дома может быть гнетущая атмосфера, все раздражительны, срываются по пустякам.

Как защитить себя от сглаза

Талисманы и амулеты

В вашем доме и в каждой комнате должны быть амулеты и талисманы, которые защищают от негативной энергии. Стоит также носить украшение, которое защитит вас от сглаза - это может быть специальный камень, подвеска, амулет или красная нить.

Травы

Травы для защиты энергетики используют уже не одно столетие. Очистить дом от негативной энергии поможет сжигание травы шалфея, лаванды, мяты.

Кристаллы

Эзотерики верят, что определенные кристаллы помогают защитить от сглаза и чужой негативной энергетики. Это может быть прозрачный кварц, кристалл тигрового глаза, аметист. Можно оставить кристалл возле кровати, положить его в сумочку, на рабочий стол, надеть украшения с этими кристаллами.

Соль и лимон

Возьмите свежий лимон и разрежьте его пополам. Хорошо посыпьте половинки морской солью. Затем теми половинками проведите по своему телу и представляйте, как негативная энергия переходит в лимон. Затем лимон выбросьте как можно дальше от дома. Повторите процедуру несколько раз, пока не почувствуете облегчение.

Медитация

Практики медитации и визуализации помогают восстановить энергетическое защитное поле и закрыть дыры. Найдите тихое место и сядьте в удобную позу. Закройте глаза и представьте вокруг себя яркий свет, который создает ваш защитный барьер. Повторяйте про себя, что вы защищены и никакая негативная энергия не может к вам проникнуть.