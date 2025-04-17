Як зрозуміти, що вас зглазили: 10 ознак, які не варто ігнорувати

Зглаз - одне з найстаріших народних пояснень раптових негараздів: безсоння, слабкість, невдачі й емоційне виснаження. Попри скепсис, багато хто й досі вірить, що проблеми у житті виникають через чийсь недобрий погляд.

Які ознаки у вашому житті вказують на те, що вас могли зглазити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Різка втрата друзів, проблеми з фінансами, часті проблеми зі здоров'ям, ваші дні закінчуються провалом, невдачі просто на кожному кроці - це можуть бути ознаки того, що на вас навели порчу (зглазили). Подивіться вдома - чи не з'явилися у вас дивні предмети, яких точно раніше не було?

Втома без фізичних причин

Навіть якщо ви добре спали та не перенавантажували себе – ви відчуваєте розбитість і слабкість. Це може свідчити про емоційне виснаження, спричинене стресом, якусь хворобу, або... про негативний вплив з боку інших.

Зміна настрою без причини

Раптові спалахи агресії, дратівливості, апатії, безпричинні сльози - це не тільки симптоми проблем з нервовою системою або гормонами, а й ознаки того, що на вас хтось недобре подивися.

Безсоння та важкі сни

Часто при так званому "зглазі" сняться дивні, важкі або повторювані сни. Людина прокидається втомленою, з відчуттям тривоги.

Постійні невдачі у дрібницях

Все не тримається рук, губляться речі, ви постійно запізнюєтеся, техніка ламається без причин. В езотериці це називають "енергетичним пробоєм".

Раптове погіршення здоров'я

Головні болі, стрибки тиску, проблеми зі шлунком - якщо ці проблеми виникають часто і без поважних причин, то щось дійсно не так. Але це може бути наслідком хронічного стресу або емоційного перенавантаження.

Дивний свербіж

Ввечері та вночі у вас раптово виникає свербіж. Який загострюється і шкіра свербить так, що хочеться розчесати до крові. Якщо у вас немає алергії, шкірних захворювань і вас ніхто не вкусив, то це сигнал про небезпеку.

Проблеми з грошима

Гроші пропадають, втрачаються, витрачаються дивно і не по плану, а доходи почали зменшуватися - це може бути зглаз.

Невезіння у звичних сферах життя

Якщо вас зглазили, то проблеми можуть початися у тих сферах життя, де ви раніше були успішними. Бо зглаз діє на ваше енергетичне захисне поле та утворює діру, через яку до вас стікаються неприємності.

То ключі загубили, то екран телефона розбили, то порвали одяг у громадському місці, то непорозуміння з керівництвом або близькими людьми й все на рівному місці - якщо такі речі відбуваються постійно, одне за одним, вас точно зурочили.

Дивні предмети

Якщо зглаз хтось навів навмисно, то вдома ви можете знайти дивні предмети - голки, шпильки, які можуть стирчати зі стіни, одягу, постелі. Дивні записки та клаптики паперу, засохлі квіти, мішечок з землею - все це свідчить про наведення порчі.

Постійні сварки

Коли ви постійно сваритеся зі всіма і на це немає ніякої причини - подумайте, чому це відбувається. Коли зглаз направлений не тільки на вас, а й на вашу родину, то вдома може бути гнітюча атмосфера, усі дратівливі, зриваються через дрібниці.

Як захистити себе від зглазу

Талісмани та амулети

У вашому домі й у кожній кімнаті мають бути амулети та талісмани, які захищають від негативної енергії. Варто також носити прикрасу, як захистить вас від зглазу - це може бути спеціальний камінь, підвіска, амулет або червона нитка.

Трави

Трави для захисту енергетики використовують вже не одне століття. Очистити дім від негативної енергії допоможе спалювання трави шавлії, лаванди, м'яти.

Кристали

Езотерики вірять, що певні кристали допомагають захистити від зглазу та чужої негативної енергетики. Це може бути прозорий кварц, кристал тигрового ока, аметист. Можна залишити кристал біля ліжка, покласти його у сумочку, на робочий стіл, вдягти прикраси з цими кристалами.

Сіль та лимон

Візьміть свіжий лимон і розріжте його навпіл. Добре посипте половинки морською сіллю. Потім тими половинками проведіть по своєму тілу та уявляйте, як негативна енергія переходить у лимон. Потім лимон викиньте якомога далі від дому. Повторіть процедуру декілька разів, поки не відчуєте полегшення.

Медитація

Практики медитації та візуалізації допомагають відновити енергетичне захисне поле та закрити діри. Знайдіть тихе місце і сядьте в зручну позу. Закрийте очі та уявіть навколо себе яскраве світло, яке створює ваш захисний бар'єр. Повторюйте про себе, що ви захищені й ніяка негативна енергія не може до вас проникнути.