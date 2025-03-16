Отпугнет все плохое и подарит счастье. Что делать с черным перцем, чтобы защитить дом от негатива
Эзотерики считают, что черный перец не только улучшает вкус разных блюд, добавляя им остроты. Оказывается, он поможет тем, кто хочет защититься от негатива, порчи и злых языков.
Что делать с черным перцем, чтобы он отпугнул все плохое, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Мало кто знает, какая магическая сила есть у перца. Он, как утверждают эзотерики, способен "перекрывать" пути злу, рассеивать зависть и отражать негативные мысли, направленные на хозяина дома. Именно поэтому его часто применяют в ритуалах на защиту и энергетическое очищение.
Ритуал с черным перцем для защиты от зла и привлечения счастья
- Возьмите немного молотого черного перца (лучше использовать натуральный, без добавок)
- Насыпьте его у порога и у входной двери - это создаст "барьер" для плохой энергии и нежелательных гостей
- Можно насыпать немного перца под коврик у входа, так он будет "собирать" негатив с тех, кто заходит в дом.
Помимо этого, можно добавлять щепотку перца в воду, которой вы будете мыть полы. Это поможет очистить пространство от скопившейся негативной энергии.
Если же вы хотите защититься от порчи и понимаете, что рядом с вами появились злые люди, можно провести ритуал от сглаза.
Просто напишите имена недоброжелателей на бумаге. Затем положите лист в глубокую огнеупорную емкость, сверху насыпьте черный перец. Подожгите бумагу и подождите, чтобы она полностью сгорела, а пепел смойте в унитаз или высыпайте его на улице.
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Во время написания материала были использованы источники: Ukr.media, "Радіо Трек".