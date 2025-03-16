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Отпугнет все плохое и подарит счастье. Что делать с черным перцем, чтобы защитить дом от негатива

Воскресенье 16 марта 2025 12:44
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Отпугнет все плохое и подарит счастье. Что делать с черным перцем, чтобы защитить дом от негатива Черный перец от негатива (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Эзотерики считают, что черный перец не только улучшает вкус разных блюд, добавляя им остроты. Оказывается, он поможет тем, кто хочет защититься от негатива, порчи и злых языков.

Что делать с черным перцем, чтобы он отпугнул все плохое, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Мало кто знает, какая магическая сила есть у перца. Он, как утверждают эзотерики, способен "перекрывать" пути злу, рассеивать зависть и отражать негативные мысли, направленные на хозяина дома. Именно поэтому его часто применяют в ритуалах на защиту и энергетическое очищение.

Ритуал с черным перцем для защиты от зла и привлечения счастья

  • Возьмите немного молотого черного перца (лучше использовать натуральный, без добавок)
  • Насыпьте его у порога и у входной двери - это создаст "барьер" для плохой энергии и нежелательных гостей
  • Можно насыпать немного перца под коврик у входа, так он будет "собирать" негатив с тех, кто заходит в дом.

Помимо этого, можно добавлять щепотку перца в воду, которой вы будете мыть полы. Это поможет очистить пространство от скопившейся негативной энергии.

Если же вы хотите защититься от порчи и понимаете, что рядом с вами появились злые люди, можно провести ритуал от сглаза.

Просто напишите имена недоброжелателей на бумаге. Затем положите лист в глубокую огнеупорную емкость, сверху насыпьте черный перец. Подожгите бумагу и подождите, чтобы она полностью сгорела, а пепел смойте в унитаз или высыпайте его на улице.

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Во время написания материала были использованы источники: Ukr.media, "Радіо Трек".

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