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Генштаб ответил на вброс об "ударе по автобусу с детьми" в Брянской области

16:53 17.06.2026 Ср
3 мин
Зачем РФ придумала "теракт"?
aimg Сергей Козачук
Генштаб ответил на вброс об "ударе по автобусу с детьми" в Брянской области Фото: РФ сфабриковала нападение на автобус с белорусскими детьми (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Заявления Кремля об "атаке" украинского дрона на автобус с белорусскими детьми являются вымышленной провокацией, направленной на втягивание Беларуси в войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ, заявление руководителя Центра по противодействию дезинформации Андрея Коваленко и заявление МИД Беларуси.

Официальное опровержение Генштаба

В военном руководстве подчеркнули, что украинские Силы обороны в указанный периодвообще не применяли беспилотные летательные аппараты против целей на территории Брянской области. Вооруженные Силы Украины наносят удары исключительно по законным военным объектам и не ведут боевых действий против гражданского населения.

"Рассматриваем подобные сообщения как очередную информационную провокацию Кремля. Не имея возможности достичь заявленных целей на поле боя и неся значительные потери, Российская Федерация все чаще прибегает к информационным манипуляциям и фабрикации обвинений против Украины", - заявили в Генеральном штабе.

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Цель российской ИПСО

По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, в Кремле заметили, что белорусы не желают поддерживать агрессивную риторику России в отношении Украины. Именно поэтому российская пропаганда придумала этот якобы "теракт".

Цель операции - с помощью жалкой и нескоординированной провокации взбудоражить белорусское население и склонить его к поддержке агрессивных действий РФ. Никаких фактических доказательств удара российская сторона не предоставила.

В то же время именно Россия систематически нарушает международное гуманитарное право.

Российские войска регулярно наносят удары по украинским городам, больницам и школам. В результате последних ракетных ударов, в частности по Киеву, погибли десятки мирных жителей, среди которых есть дети.

Обвинения Минска

Сегодня, 17 июня, и.о. губернатора Брянской области заявил, что украинские военные якобы атаковали автобус с детьми, в результате чего погибла женщина и пострадали дети.

В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что решительно осуждают инцидент в Брянской области РФ. Ведомство назвало происшествие "актом терроризма против мирного населения" и потребовало от украинской стороны исчерпывающих объяснений.

В то же время белорусский МИД призвал своих граждан строго соблюдать порядок выезда детских групп за границу и полностью исключить поездки в зоны конфликтов и прилегающие к ним регионы.

Пропаганда РФ на ВОТ

Напомним, что российские захватчики активно используют административные и идеологические ресурсы для давления на украинское население в оккупированных территориях.

В частности, оккупанты превратили школьные "последние звонки" на ТОТ в ловушку для выпускников, используя линейки для военной агитации и отбора подростков в подразделения БПЛА армии РФ. Списки детей, обладающих навыками управления дронами, коллаборационисты передали спецслужбам ещё до окончания учебного года.

Кроме того, оккупационные власти пытаются уничтожить украинскую идентичность у детей с самого раннего возраста. Ранее сообщалось, что Россия продолжает русификацию даже в украинских детских садах на временно оккупированных территориях, вводя обязательные уроки русского языка в старших группах для вытеснения украинского языка из общения.

Параллельно с этим оккупационные администрации создают пропагандистские мифы, чтобы отвлечь внимание от реальных гуманитарных проблем. Так, оккупанты на Донбассе хотят "поднять экономику" с помощью туризма, несмотря на то, что до прихода так называемого "русского мира" регион был мощным промышленным центром с металлургическими гигантами и шахтами.

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Генштаб ответил на вброс об "ударе по автобусу с детьми" в Брянской области
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