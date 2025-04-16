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Эти подарки могут принести беду: что нельзя делать с ножом, зеркалом и часами

Среда 16 апреля 2025 18:45
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Эти подарки могут принести беду: что нельзя делать с ножом, зеркалом и часами Что нельзя делать с подаренными часами, ножом и зеркалом (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Нож, часы и зеркало - казалось бы, обычные подарки. Но именно эти вещи чаще всего упоминают в приметах и суевериях, как "опасные" для отношений и судьбы.

Действительно ли стоит избегать их, или это просто суеверия из прошлого, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему некоторые подарки считаются опасными

Народные приметы имеют большое значение в обществе и издавна люди верят, что предостережения, которые передают из поколения в поколение - правдивы. Еще наши прабабушки говорили, что дарить нож, зеркало и часы - плохая примета.

Нож

Он символизирует агрессию, а еще - разрыв. Подарить нож кому-то из близких людей - это к ссоре или разрыву отношений. Чтобы лишить этот подарок негатива, есть один простой способ - не подарить его, а "продать". То есть, условно уплатить за него любую сумму.

Часы

Этот предмет считается тоже неудачным подарком и его не дарят не только в Украине, но и еще во многих странах мира. Например, в Китае, Корее и Восточной Европе верят, что часы "отсчитывают" время отношений или жизни.

Еще часы могут изменить жизненный цикл человека и только от энергии того, кто дарит, зависит, это будет положительный или отрицательный новый опыт.

Зеркало

Этот предмет, который используют ежедневно в каждом доме, имеет очень мощную энергетику. Зеркало связано с тонкими материями, его используют в магических практиках и с его помощью можно даже общаться с духами.

Поэтому дарить любое зеркало не стоит. Если вам это очень необходимо - купите его за несколько купюр или монет. И оно должно быть обязательно в упакованном виде.

Что нельзя делать с такими подарками

Нож

  • Не принимайте нож без символической платы - иначе, по приметам, вы ввяжетесь в конфликт, вас ждет разрыв отношений или серьезная ссора.
  • Не оставляйте подаренный нож на виду
  • Не используйте нож сразу после вручения. Дайте ему к вам привыкнуть

Часы

  • Не принимайте часы без выкупа, потому что это грозит разрывом отношений
  • Не носите сломанные или старые часы с негативной историей. Даже если они принадлежали дедушке или отцу.
  • Не дарите часы человеку без тесной связи - потому что это считается "отмериванием времени". То есть, подарить брату за "оплату" можно, а вот коллеге по работе - не стоит.

Зеркало

  • Не держите дома треснувшее или поцарапанное зеркало
  • Не вешайте зеркала напротив кровати или входной двери
  • Не дарите зеркала без важного случая - это недобрый знак
  • Нельзя смотреть в новое зеркало сразу после получения
  • Не стоит дарить зеркало человеку, который болеет

Как убрать негатив с подаренных вещей

  • Отдайте за подарок символическую плату, лучше всего монету - это снимает негатив с вещей
  • Проведите обряд очищения: промойте водой, положите на подоконник и высушите под солнечными лучами
  • Добавьте баланса - поставьте рядом свой талисман, свечу или растение. Это позволит сбалансировать энергетику подарка

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При написании материала использованы источники: Этнографический портал "Родовід", Институт народоведения НАН Украины, Большая иллюстрированная энциклопедия украинских традиций

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