Какие предметы не стоит хранить дома: они разрушают гармонию и лишают счастья

Некоторые предметы в нашем доме могут хранить негативную энергетику и согласно старинным приметам, от них стоит избавиться. Некоторые из них могут разрушать гармонию и положительную энергию, а некоторые - даже лишать счастья.

Какие предметы не стоит хранить дома и почему от них стоит избавиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Зеркала

По народным приметам зеркала - это не просто предмет для отражения внешности, но и портал для энергий, которые могут нарушить баланс в доме.

Неправильное расположение зеркала, например, напротив входа или кровати, может "выпускать" удачу или даже задерживать душевную энергию жильцов.

Поэтому рекомендуют размещать их таким образом, чтобы они не создавали "двойников" или отпечатков негативных эмоций.

Разбитая или старая посуда

По приметам, разбитая посуда - это символ сломанных отношений и неудач. Когда тарелка или чашка длительное время остается надбитыми или разбитыми (вы еще хотите ее отремонтировать), то считают, что они накапливают негативную энергию, которая может влиять на всю семейную атмосферу. Народная традиция советует немедленно убирать или заменять такие вещи.

Ненужные старые вещи

Старые, не бывшие в употреблении предметы, скапливающиеся в доме, по приметам, могут стать "хранилищем" негативной энергии. Чем дольше вещи остаются без использования, тем больше они накапливают старые воспоминания и ненужные эмоции.

Регулярная уборка и ревизия таких вещей помогает обновить пространство и впустить новую положительную энергию.

Фотографии умерших

Некоторые приметы предостерегают от того, чтобы фотографии умерших висели в главных комнатах или коридорах. Считается, что такие изображения могут создавать печальную атмосферу и даже вызывать беспокойство среди жильцов.

Рекомендуется размещать их в специальных местах или хранить в семейном архиве.

Часы (особенно подаренные)

Народная мудрость гласит, что дарить часы - это "отсечение времени", которое может привести к неожиданным изменениям в жизни.

Кроме того, постоянно тикающие часы напоминают о текучести времени и могут создавать ощущение давления. Поэтому в некоторых семьях сохраняют эту традицию и избегают дарения часов, поскольку это символ неудачи.

Сувениры и мелкие подарки

Дарить сувенирную продукцию и безделушки уже стало в современном мире нормой. Однако эти предметы накапливаются в большом количестве, занимают полочки и могут стать причиной проблем.

Обратите внимание на те предметы, которые вручили люди, с которыми вы не поддерживаете отношения или сам подарок вызывает у вас неприятные ощущения. Также не стоит хранить сувениры из неудачных поездок.

Сломанная техника

Старые телефоны, планшеты, неисправная бытовая техника. Если вы не отремонтировали в течение года - избавьтесь от таких вещей. Они занимают место и создают беспорядок.

А еще - они просто кладезь негативной энергии, которая накапливается в вашем доме в большом количестве.

Вещи, которые вызывают стресс

И такие предметы точно есть в любом доме - старые грустные письма, рабочие или финансовые бумаги, что-то, что связано с финансовыми проблемами. Все это плохо влияет на ваше эмоциональное благополучие, поэтому таким предметам не место в вашем доме.