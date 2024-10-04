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Как сейчас выглядит Гарик Бирча - военнослужащий и звезда сериала "Виталька" (фото)

Гарик Бирча сейчас (фото: instagram.com/garik_bircha)
Автор: Любовь Блажко

Гарик Бирча - украинский актер, наиболее известный по роли Витальки в одноименном комедийном сериале, который выходил на экраны в период с 2012 по 2017 годы.

Что известно о жизни знаменитости сегодня и как она выглядит, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Карьера

Мужчина начал играть в КВН еще в школьные годы и тогда же стал заниматься пародиями. После окончания педагогического института в Кропивницком начал выступать в командах КВН "Скиф" и "Гольфстрим". В 1998 году ушел в армию, где получил звание старшего сержанта. После службы начал работу на телевидении и радио, а также принимал участие в украинских телепередачах и снимался в сериалах.

Самая известная его роль - комедийный персонаж Виталька в телесериале, который выходил на канале ТЕТ. Бирча является одним из авторов этой идеи. И здесь в центре сюжета оказывается 30-летний парень, который живет с мамой и все еще нуждается в ее заботе и поддержке. Однако это не мешает Витальке проявлять горячий интерес к противоположному полу.

 

Служба

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Гарик принял решение присоединиться к войску. Позже он сообщил о том, что получил звание главного сержанта в ВСУ. Во время отпусков Бирча приобщается к съемкам в популярных украинских проектах, где делится некоторыми подробностями своей жизни.

Гарик Бирча служит в ВСУ (фото: instagram.com/garik_bircha)

Личная жизнь

В частности, недавно актер шокировал новостью о том, что стал отцом и женился. Об этом он заявил за кулисами "Лиги смеха".

"У меня есть маленькая дочь, два года недавно исполнилось. Она родилась перед полномасштабным вторжением", - признался защитник, появившийся на съемках в военной форме.

Также на его безымянном пальце можно было заметить обручальное кольцо, что указывало на изменение семейного статуса.

Гарик Бирча женился и стал отцом (фото: instagram.com/garik_bircha)

Соцсети

За страницей Гарика Бирчи в Instagram следят более 300 тысяч пользователей. Большинство его публикаций – патриотические стихи, во время чтения которых мужчина демонстрирует свое высокое актерское мастерство. Также в блоге он делится новостями о военной карьере. К примеру, показывает благодарности, которые получает за усердную работу.

 

В последнее время знаменитость не слишком активно ведет свои соцсети. Крайняя его публикация появилась еще в мае. Перед этим, в июле прошлого года, когда знаменитость опровергла появлявшиеся в сети слухи о своей гибели на фронте.

"В последнее время в интернете ходят слухи о моей гибели. Как видите, это фейк", - заявлял Бирча, после чего прочитал собственное стихотворение.

кадры из соцсетей актера (фото: instagram.com/garik_bircha)

Тем временем Сергей Жадан рассекретил свою военную должность.

А музыкант Положинский объяснил, почему больше не воюет на фронте.

Для написания материала были использованы источники: публикации актера из Instagram, информация о нем со страницы Wikipedia, его комментарий для программы "Юлижче до зірок".

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