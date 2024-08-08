Положинский объяснил, почему больше не воюет на фронте: "Это уже не та военная служба"

Известный украинский музыкант и экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский встал в защиту Украины в начале полномасштабной войны. Впрочем, недавно он перевелся из 47-го подразделения.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в новом выпуске шоу Тины Кароль "Дім звукозапису" Положинский объяснил, почему он сейчас не воюет именно на фронте.

"Я шел защищать Родину"

В рамках программы певец Монатик решил дать "новую жизнь" треку группы "Тартак" - хиту "О-ля-ля". И Положинский встретился с Кароль, чтобы рассказать об этой песне.

В ходе диалога артист также сообщил, куда именно его перевели.

"Армия - это не то место, в котором мне комфортно, я врать не буду. И я шел не в армию, не в Вооруженные силы Украины. Я шел защищать Родину, я пытался быть полезным", - признался Положинский.

"Сейчас руководство решило, что я должен служить на радио. "Армія FM - это военная радиостанция, это тоже военное подразделение", - добавил он.

Положинский объяснил, почему он сейчас не на передовой (скриншот)

Сейчас у певца есть возможность выступать и создавать новые треки. Впрочем, Положинский ценит свой опыт и благодарен армии за людей, с которыми он познакомился.

"Сейчас уже я и концерты даю, пока в Киеве и песни записываю. Так что, в принципе, это уже не та военная служба, которая была первые 8 месяцев в 47-й бригаде. Однако в армии очень много крутых людей, которых в гражданском жизни я мог бы и не встретить", - сказал артист.

"Этот опыт в первую очередь ассоциируется у меня с теми людьми, которые были рядом", - резюмировал он.

Что известно о службе Положинского

Артист мобилизовался в 2022 году. Но в начале 2023 года Положинский сообщил, что не служит на передовой, а потому попросил не называть его "героем" и "защитником".

"Проявились какие-то новые болячки, обострились старые. Не то, чтобы я совсем посыпался, но кое-что начало сдавать. Сейчас физическое и, как следствие, моральное состояние терпимо, но далеко не идеально. Вопрос есть ли шанс стать офицером и приносить больше пользы, кажется, получил окончательный отрицательный ответ", - рассказывал певец.