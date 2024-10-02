"Прошло четыре месяца, как я мобилизовался": Жадан рассекретил свою военную должность

Четыре с половиной месяца назад украинский писатель Сергей Жадан присоединился к армии , и теперь он раскрыл новые подробности своей службы .

Что по этому поводу сказал известный украинец, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его пост в Facebook .

Сергей Жадан служит

Поэт и волонтер поделился деталями военной службы, а также назвал военную должность, которую сейчас занимает.

"Прошло четыре с половиной месяца, как я мобилизовался. Два месяца военной подготовки, два месяца службы в батальоне сил поддержки, во взводе своего давнего приятеля Миши Озерова - обустраивали позиции бригады, набили кучу шишек на полевых дорогах вокруг Липцев", - написал Жадан.

"Вот уже две недели служу штаб-сержантом второй категории службы военной журналистики секции гражданско-военного сотрудничества. Работы много, но работа интересная и полезная для бригады - коммуникации внутри подразделения и наружу, работа с личным составом, наше замечательное стремительно набирающее "Радио Хартия", которое страмительно набирает обороты, поддержка медицинской и патронатной служб, фандрейзинг и многое другое", - добавил он.

Сергей Жадан назвал свою должность (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)

Жадан также рассказал, что накануне комбриг вручил ему хартийский коин.

"Честь быть причастным к крепкой и дружной Хартийной семье. Честь работать на Силы обороны. Честь служить украинскому народу. Вчера комбриг вручил Хартийный коин. Что тоже - большая честь", - отметил поэт.

Что известно о мобилизации Сергея Жадана

В июне этого года писатель сообщил, что стал частью бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" и начал военное обучение. Впервые о планах присоединиться к войску он заговорил еще в марте, а в июле сообщил, что будет проводить эфиры на новом радио "Радио Хартия", созданном им совместно с 13 бригадой НГУ "Хартия".

Сергей Жадан показал военное фото (facebook.com/serhiy.zhadan)

К слову, Сергей Жадан - выпускник Харьковского национального педагогического университета имени Григория Сковороды, где окончил факультет украинско-немецкой филологии. После этого он поступил в аспирантуру и получил степень кандидата филологических наук в том же вузе. Также занимался преподавательской деятельностью.

Кроме этого, а также писательства, Сергей активно волонтерит и является обладателем многих литературных премий.