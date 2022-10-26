"Хіба на це ми заслужили?" Гарик Бирча, служащий в ВСУ, поразил стихом о войне

Популярный украинский актер и шоумен Гарик Бирча, который с начала полномасштабного вторжения России в Украину служит в рядах ВСУ, записал щемящее видео, в котором делится своими размышлениями о войне и будущем нашей страны.

Ролик, в котором звезда сериала "Виталька" и шоу "Лига смеха" читает стихотворение, появился в Instagram шоумена.

Гарик Бирча служит в ВСУ (фото: instagram.com/garik_bircha)

Свое стихотворение Гарик назвал "Роздуми". И вот его текст:

Біля старої сяду вишні,

Заходить сонце... Вітер свище...

Звернусь до Господа... Всевишній!

Навіщо ця війна... Навіщо?!

Хіба на це ми заслужили?

Ми просто жили і любили,

І тільки кращого хотіли

Для своїх доньок і синів.

Та наші мрії розтоптали,

Родинні гнізда зруйнували,

Вбивали, крали, катували

В диму палаючих ланів.

Навіщо ця війна... Навіщо?..

Напевно, щоб ми зрозуміли:

Коли ми разом, то ми - сила!

І як свою рідну дитину

Нам захищати Батьківщину!

І без гризні, прокльонів, зради,

І не для себе, а заради!

Заради того, щоби жити...

У волі жити... І любити!

Настане час, розквітне вишня,

І зійде сонце! Вітер стихне!

Піднімем! За побратимів, за родину!

За милу серцю Україну!