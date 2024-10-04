Як зараз виглядає Гарік Бірча - військовослужбовець і зірка серіалу "Віталька" (фото)

Кар'єра

Чоловік почав грати у КВК ще у шкільні роки та тоді ж став займатися пародіями. Після закінчення педагогічного інституту в Кропивницькому почав виступати в командах КВК "Скіф" та "Гольфстрім". У 1998 році пішов в армію, де отримав звання старшого сержанта. Після служби розпочав роботу на телебаченні та радіо, а також долучався до участі в українських телепередачах і знімався в серіалах.

Найвідоміша його роль - комедійний персонаж Віталька в телесеріалі, який виходив на каналі ТЕТ. Бірча є одним з авторів цієї ідеї. І тут в центрі сюжету опиняється 30-річний хлопець, який живе з мамою і все ще потребує її турботи та підтримки. Проте це не заважає Вітальці виявляти палкий інтерес до протилежної статі.

Служба

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Гарік прийняв рішення долучитися до війська. Пізніше він повідомив про те, що отримав звання головного сержанта в ЗСУ. Під час відпусток Бірча долучається до зйомок у популярних українських проєктах, де також ділиться деякими подробицями свого життя.

Гарік Бірча служить у ЗСУ (фото: instagram.com/garik_bircha)

Особисте життя

Зокрема, нещодавно актор шокував новиною про те, що став батьком і одружився. Про це він заявив за лаштунками "Ліги сміху".

"У мене є маленька донечка, два роки нещодавно виповнилось. Вона народилася перед повномасштабним вторгненням", - зізнався захисник, який з'явився на зйомках у військовій формі.

Також на його безіменному пальці можна було помітити обручку, що вказувала на зміну сімейного статусу.

Гарік Бірча одружився і став батьком (фото: instagram.com/garik_bircha)

Соцмережі

За сторінкою Гаріка Бірчі в Instagram стежать понад 300 тисяч користувачів. Більшість його публікацій - патріотичні вірші, під час читання яких чоловік демонструє свою високу акторську майстерність. Також у блозі він ділиться новинами щодо військової кар'єри. Наприклад, показує подяки, які отримує за старанну роботу.

Останнім часом знаменитість не надто активно веде свої соцмережі. Крайня його публікація з'явилася ще у травні. Перед цим, у липні минулого року, коли знаменитість спростував чутки про свою загибель на фронті, які з'являлися у мережі.

"Останнім часом в інтернеті ходять чутки про мою загибель. Як бачите, це фейк", - заявляв Бірча, після чого прочитав власний вірш.

кадри з соцмереж актора (фото: instagram.com/garik_bircha)