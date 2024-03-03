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"Виталька" впервые стал отцом. Актер и военный Гарик Бирча ошарашил радостной новостью

Воскресенье 03 марта 2024 15:04
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"Виталька" впервые стал отцом. Актер и военный Гарик Бирча ошарашил радостной новостью Бирча уже не "холостяк" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Актер Гарик Бирча, ставший звездой благодаря комедийному сериалу "Виталька", служит в Вооруженных Силах Украины. Как оказалось, мужчина уже стал отцом, но очень долго скрывал эту радостную новость от фанатов.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Бирча рассказал в программе "Ближче до зірок", которая уже вышла на YouTube-канале "ТЕТ".

Так, военный, вставший на защиту Украины в начале полномасштабной войны, смог "вырваться" на съемки нового шоу. Он очень мало рассказывает о личной жизни, но на его руке заметили обручальное кольцо.

&quot;Виталька&quot; впервые стал отцом. Актер и военный Гарик Бирча ошарашил радостной новостью

Обручальное кольцо на пальце актера и военного (скриншот)

Более того, затем Бирча пообщался с журналистами и раскрыл чуть больше деталей. У "Витальки" родился ребенок. Он впервые стал отцом два года назад.

О ребенке актер говорит нежно и со счастливой улыбкой. Впрочем, кто мать его дочери он так и не рассказал. Возможно, военный сделает это позже.

"У меня есть маленькая доченька, два годика недавно исполнилось. Она родилась перед полномасштабным вторжением", - сказал Бирча.

Как зовут его ребенка - тоже осталось загадкой. Впрочем, это не удивительно, ведь артист редко делится чем-то личным, особенно после того, как пошел на фронт. Известно, что Бирча уже стал сержантом ВСУ.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что Данилко умилил фанов редким фото из детства.

Кроме того, недавно известная телеведущая откровенно рассказала об отношениях с мужем-военным.

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