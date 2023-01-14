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Как отличить качественный кофе от подделки: смотрите на эти отметки

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Суббота 14 января 2023 09:02
Как отличить качественный кофе от подделки: смотрите на эти отметки Как понять, что кофе качественный (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Кофе Lavazza – одна из самых популярных марок итальянского зернового кофе. Но, к сожалению, его очень часто подделывают.

Как не купить ненастоящий кофе, в Instagram рассказала эксперт по питанию Наталья Мазурик.

Сгиб на упаковке

На боковой стороне упаковки не должно быть никаких складок. Складка – признак подделки. Она означает, что упаковку транспортировали перед упаковкой.

Оригинальная упаковка производится сразу на заводе Lavazza и там же наполняется кофе. Таким образом, изломы не образуются.

Как отличить качественный кофе от подделки: смотрите на эти отметки

Потрите дату производства

Если надпись растирается, это подлинник. Ведь дату и время производства на заводе наносят уже после расфасовки. Для этого используют другую краску и даже другой шрифт.

Подделку насыпают в полностью отмаркированные упаковки. Все надписи делают на упаковке сразу одинаковым шрифтом.

Как отличить качественный кофе от подделки: смотрите на эти отметки

Проверьте время расфасовки

Возьмите несколько пачек из одной коробки. На оригинальных пачках из одной коробки время расфасовки будет примерно одинаковое с разницей в 1-2 минуты.

На подделках время производства на всех пачках будет полностью одинаковым, потому что упаковки маркируют наперед.

Как отличить качественный кофе от подделки: смотрите на эти отметки

Посмотрите на клапан

На оригинальных пачках может быть три вида клапанов - с одной прорезью (старого образца), с двумя прорезями и с четырьмя отверстиями по диаметру. Но это должна быть именно прорезь и при чем - едва заметная.

В подделке клапан может иметь не прорезь, а дырку и грубый и неровный круг (место впаяния).
Как отличить качественный кофе от подделки: смотрите на эти отметки

Как отличить поддельный кофе Lavazza (фото: instagram.com/mazurik.nataliya)

Раньше мы писали, как выбрать качественный чай.

Также читайте, что случится с организмом, если отказаться от кофе хотя бы на месяц.

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