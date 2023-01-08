Чтобы выбрать качественный чай, всегда смотрите эти отметки
Правильно выбранный чай подарит вам мгновения наслаждения вкусным согревающим напитком, особенно, когда на улице морозная зима. Но нужно знать несколько важных правил.
Об этом в Telegram рассказала эксперт по питанию Наталья Мазурик.
Как выбрать вкусный чай
- Лучше – листовой чай
В одной пачке все листочки должны быть одинаковы по размеру, правильной формы, без корешков и прочего.
Разверните лист (если приобретаете весовой чай, это легко сделать). Если он раскрашивается, такой чай лучше не покупать – его пересушили или сушили повторно.
Понюхайте. Должен быть легкий, приятный аромат. Без запаха плесени, пыли или железа.
- Лучше всего – чай без ароматизаторов и других добавок
Часто разными добавками маскируют не слишком качественное сырье.
Залейте чай холодной водой. Если вода сразу окрасится, в чай добавили красители.
- Посмотрите на заварку
Во время заваривания становятся заметны корешки и другой мусор. В качественном листовом чае их не должно быть.
Пленочка на поверхности чая – не показатель качества. Она может быть и в некачественных чаях.
Зеленый чай может быть горьким, если он некачественный или температура воды неправильная (правильная – до 85 градусов, в японском – до 75).
Отметки на качественном чае
- Китайский чай
На настоящем китайском чае не будет надписи Made in China. Обычно, указывают экспортера – China National Tea & NativeProductImport & Export Corp. Он, кстати, единственный.
Также на китайском чае есть вот такой логотип:
- Индийский чай
На нем должен быть такой логотип:
Кроме логотипа могут быть идентификаторы чайных регионов:
- Цейлонский чай
Это знак качества Государственного чайного управления республики Шри-Ланка и он гарантирует, что чай выращен на плантации, прошедшей государственную сертификацию.
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