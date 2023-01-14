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Як відрізнити якісну каву від підробки: дивіться на ці позначки

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Субота 14 січня 2023 09:02
Як відрізнити якісну каву від підробки: дивіться на ці позначки Як зрозуміти, що кава якісна (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Кава Lavazza - одна з найпопулярніших марок італійської зернової кави. Але, на жаль, її дуже часто підроблюють.

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Згин на пакуванні

На боковій стороні упаковки не має бути ніяких складок. Складка - ознака підробки. Вона означає, що упаковку транспортували перед пакуванням.

Оригінальна упаковка виготовляється одразу на заводі Lavazza і там же наповнюється кавою. Таким чином заломи не утворюються.

Як відрізнити якісну каву від підробки: дивіться на ці позначки

Потріть дату виробництва

Якщо напис розтирається, це оригінал. Адже дату та час виробництва на заводі наносять вже після фасування. Для цього використовують іншу фарбу і навіть інший шрифт.

Підробку насипають в повністю відмарковані упаковки. А всі написи роблять на пакуванні одразу однаковим шрифтом.

Як відрізнити якісну каву від підробки: дивіться на ці позначки

Перевірте час фасування

Візьміть кілька пачок з однієї коробки. На оригінальних пачках з однієї коробки час фасування буде приблизно однаковий з різницею в 1-2 хвилини.

На підробках час виробництва на всіх пачках буде повністю однаковим, бо упаковки маркують наперед.

Як відрізнити якісну каву від підробки: дивіться на ці позначки

Подивіться на клапан

На оригінальних пачках може бути три види клапанів - з одним прорізом (старого зразка), з двома прорізами, та з чотирма отворами по діаметру. Але це має бути саме проріз і при чому - ледь помітний.

В підробці клапан може мати не проріз, а дірку і грубе та нерівне коло (місце впаяння).

Як відрізнити якісну каву від підробки: дивіться на ці позначки

Як відрізнити підроблену каву Lavazza (фото: instagram.com/mazurik.nataliya)

Раніше ми писали, як вибрати якісний чай.

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Кава якість