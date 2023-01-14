Як відрізнити якісну каву від підробки: дивіться на ці позначки

Кава Lavazza - одна з найпопулярніших марок італійської зернової кави. Але, на жаль, її дуже часто підроблюють.

Як не купити несправжню каву, в Instagram розповіла експертка з харчування Наталя Мазурик.

Згин на пакуванні

На боковій стороні упаковки не має бути ніяких складок. Складка - ознака підробки. Вона означає, що упаковку транспортували перед пакуванням.

Оригінальна упаковка виготовляється одразу на заводі Lavazza і там же наповнюється кавою. Таким чином заломи не утворюються.

Потріть дату виробництва

Якщо напис розтирається, це оригінал. Адже дату та час виробництва на заводі наносять вже після фасування. Для цього використовують іншу фарбу і навіть інший шрифт.

Підробку насипають в повністю відмарковані упаковки. А всі написи роблять на пакуванні одразу однаковим шрифтом.

Перевірте час фасування

Візьміть кілька пачок з однієї коробки. На оригінальних пачках з однієї коробки час фасування буде приблизно однаковий з різницею в 1-2 хвилини.

На підробках час виробництва на всіх пачках буде повністю однаковим, бо упаковки маркують наперед.

Подивіться на клапан

На оригінальних пачках може бути три види клапанів - з одним прорізом (старого зразка), з двома прорізами, та з чотирма отворами по діаметру. Але це має бути саме проріз і при чому - ледь помітний.

В підробці клапан може мати не проріз, а дірку і грубе та нерівне коло (місце впаяння).

Як відрізнити підроблену каву Lavazza (фото: instagram.com/mazurik.nataliya)