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Что случится с организмом, если хотя бы на месяц отказаться от кофе

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Воскресенье 20 ноября 2022 14:55
Что случится с организмом, если хотя бы на месяц отказаться от кофе Фото: Стоит ли отказываться от кофе (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Большинство из нас не представляют своей жизни без чашки утреннего кофе, некоторые пьют кофе за обедом и даже вечером. Но стоит ли так увлекаться бодрящим напитком и каковы будут последствия отказа от его употребления?

Об этом пишет EatThis.

Вы станете лучше спать

Сон может значительно улучшиться в течение двух недель после того, как вы прекратите употреблять кофеин.

Вы начнете засыпать без проблем, вам не придется вставать, чтобы сходить "по-маленькому" ночью. Вы перестанете часто просыпаться ночью, сон будет спокоен, исчезнет тревожность.

Специалисты говорят, что хотя кофеин может временно повысить вашу внимательность в течение дня, он может серьезно ухудшить качество вашего сна и вызвать сонливость и раздражительность на следующий день. Со временем такая потеря сна может нанести вред вашему здоровью.

Ваши зубы начнут белеть

Кроме отбеливания зубов и устранения кофейного запаха отказ от кофеина имеет и другие преимущества для здоровья полости рта.

Кофе обладает высокой кислотностью, и исследования показывают, что кислые напитки могут повредить зубную эмаль и способствовать кариесу.

Исчезнет тревожность и раздражительность

Вас перестанет до чертиков раздражать разлитое молоко, разбитая чашка или ребенок, который не слушается.

Это связано с тем, что кофеин стимулирует ваши гормоны стресса, что может вызвать тревогу, нервозность, учащенное сердцебиение и приступы паники.

Раньше мы писали, что произойдет, если часто пить красное вино.

Также читайте, какая привычка пить кофе может ускорять старение организма.

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