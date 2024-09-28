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Как стилизовать шелковый платок: бывшая Остапчука продемонстрировала необычный способ

Суббота 28 сентября 2024 13:20
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Как стилизовать шелковый платок: бывшая Остапчука продемонстрировала необычный способ Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Катерина Собкова

Экс-супруга Владимира Остапчука Кристина Горняк, которая недавно призналась, что до сих пор носит его фамилию, любит удивлять своих фолловеров стильными луками - на этот раз она показала необычный образ с шелковым платком.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram юристки.

Блогерша может похвастаться идеальной фигурой и хорошим вкусом. Так, на днях в Stories она продемонстрировала, как можно с помощью шелкового платка разнообразить однотонное трикотажное платье в рубчик.

Как стилизовать шелковый платок: бывшая Остапчука продемонстрировала необычный способ

Скриншот

Для мероприятия блогерша выбрала длинное белое платье с V-образным вырезом в зоне декольте и туфли-лодочки в тон. Акцентной деталью стал платок с необычным узором.

Как стилизовать шелковый платок: бывшая Остапчука продемонстрировала необычный способСкриншот

Аксессуар Кристина завязала на талии, тем самым подчеркнув ее и сделав образ более стильным и изысканным.

Как стилизовать шелковый платок: бывшая Остапчука продемонстрировала необычный способ

Скриншот

Что известно о Кристине Горняк

Девушка стала известно в сети после того, как в октябре 2020 года вышла замуж за телеведущего Владимира Остапчука - пара устроила шикарный праздник, во время которого юрист сменила несколько нарядов и светилась от счастья. Это случилось всего через полгода после развода Остапчука с первой женой и матерью его детей Еленой Войченко.

В официальном браке пара прожила около двух лет.

Горняк и Остапчук развелась 4 октября 2022 года, и в тот же день у известного ведущего завязались серьезные отношения с журналисткой Екатериной Полтавской, которая младше его на 16 лет. Пара уже успела оформить свои отношения официально, а сейчас ждет ребенка.

Горняк в последнее время тоже намекает на изменения в личной жизни, а также что у нее есть поклонники.

Как стилизовать шелковый платок: бывшая Остапчука продемонстрировала необычный способКак стилизовать шелковый платок: бывшая Остапчука продемонстрировала необычный способ

Кристина Горняк сейчас (фото: instagram.com/kristygor)

Ранее Кристина Остапчук блеснула подтянутой фигурой в стильных аутфитах.

Также читайте, зачем бывшая Остапчука решилась пройти курс молодого бойца.

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