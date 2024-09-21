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Бывшая Остапчука блеснула подтянутой фигурой в стильных аутфитах

Суббота 21 сентября 2024 13:07
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Бывшая Остапчука блеснула подтянутой фигурой в стильных аутфитах Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Катерина Собкова

Экс-супруга Владимира Остапчука Кристина Горняк, которая недавно призналась, что до сих пор носит его фамилию, показала в сети несколько трендовых образов, которые будут актуальны этой осенью.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram юристки.

Так, на днях Горняк решила поднять себе настроение и пройтись по магазинам, чтобы примерить стильные аутфиты на осень.

Блогерша следит за модными тенденциями - так, один из образов она выбрала в самом модном осеннем цвете - шоколадном оттенке, который даже называют новым черным. Кристина примерила брючный костюм с классическим пиджаком, который подойдет как на каждый день в офис, так и на праздничное мероприятие.

Бывшая Остапчука блеснула подтянутой фигурой в стильных аутфитах

Скриншот

Еще один вариант для деловых будней - серый костюм с укороченным жакетом и широкими брюками. Строгий образ юристка разнообразила полупрозрачным лонгсливом и туфлями с острыми носками на высоких каблуках.

Бывшая Остапчука блеснула подтянутой фигурой в стильных аутфитахСкриншот

Затем Горняк продемонстрировала, как можно стилизовать пиджак в стиле оверсайз. С помощью тонкого ремня на талии она "превратила" его в оригинальное платье, а образ дополнила обувью на каблуке.

Бывшая Остапчука блеснула подтянутой фигурой в стильных аутфитах

Скриншот

Еще один вариант из костюмной ткани: классический жакет и короткая юбка с оригинальным удлиненным краем. Такой лук может стать интересным вариантом для выхода в свет.

Бывшая Остапчука блеснула подтянутой фигурой в стильных аутфитах

Скриншот

Также Кристина показала, как носить теплое пальто этой осенью - его она накинула его поверх лонгслива и юбки мини.

Бывшая Остапчука блеснула подтянутой фигурой в стильных аутфитах

Скриншот

А также бывшая жена Остапчука продемонстрировала образ с трендовой кожаной курткой с контрастной строчкой. Свой лук она дополнила короткой юбкой и сапогами, которые были популярны у модниц в 80-х.

Характерными особенностями такой женской обуви являются широкое голенище, острый носок и небольшой тонкий каблук. Его часто называют каблуком-рюмочкой, "каблуком Людовика XІV", а англоязычные модницы - "kitten heel" ("кошачий каблук").

Бывшая Остапчука блеснула подтянутой фигурой в стильных аутфитах

Скриншот

Ранее бывшая Остапчука объяснила, почему решилась пройти курс молодого бойца.

Также экс-жену Остапчука упрекнули, что она не смогла родить ребенка ведущему, а она ответила хейтерам.

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