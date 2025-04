Как проходят показы "Minecraft": фильм бьет рекорды, а зрители - границы приличия (видео)

Лента побила рекорды по кассовым сборам. В дебютный уикенд она собрала 301 миллион долларов в мировом прокате, что превысило прогнозы аналитиков вдвое. Это сделало фильм самым кассовым с 2025 года и вторым самым успешным дебютом среди экранизаций видеоигр после "Братья Супер-Марио" в кино.

А вот критики дали фильму смешанные оценки. На Rotten Tomatoes он получил 46% одобрения, а на IMDb - 6 из 10. Экспертов беспокоит отсутствие оригинальности в сюжете и чрезмерно простой юмор.

История разворачивается вокруг группы неудачников, которые внезапно попадают в мир игры Minecraft и вынуждены выполнить ряд задач, чтобы спасти его и вернуться домой.

Приключенческая комедия рекомендована к просмотру взрослым и детям от 12 лет. Больше всего пользуется спросом среди поклонников оригинальной игры.

Джейсон Момоа в фильме "Майнкрафт" (скриншот)

"Minecraft. Фильм" стал настоящим фурором среди зрителей, преимущественно подростков. Они настолько увлечены картиной, что не сдерживают собственных эмоций. В залах раздаются крики и выкрики фраз, содержащих отсылки к популярной видеоигре 2011 года. Бурную реакцию в частности вызывают сцена появления "всадника на курилке" и фразы героя Джека Блэка Стива.

Самый популярный момент фильма (скриншот)

На некоторых сеансах эмоции публики были настолько сильными, что кинотеатрам пришлось призвать избегать "деструктивного поведения". Подростки гиперактивно реагируют на момент появления маленького зомби верхом на цыпленке и фразу "куриный жокей" ("chicken jockey" - англ.). В частности, на одном из роликов полиция выводит юношей из зала после того, как те начали кричать и разбрасывать попкорн.

Police had to kick several kids out of the theater during a ‘MINECRAFT’ showing after their reaction to the ‘Chicken Jockey’ scene



Read our review: https://t.co/uuggEo3o94 pic.twitter.com/pZD9eywVjt