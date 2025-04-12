Как проходят показы "Minecraft": фильм бьет рекорды, а зрители - границы приличия (видео)

Новая лента "Minecraft: Фильм" стала кассовым рекордсменом и спровоцировала бешеную реакцию среди юных зрителей. Бурная радость во время просмотра иногда была настолько сильной, что кинотеатрам приходилось прибегать к крайним мерам.

Что известно о первых успехах фильма и почему пришлось звать полицию во время одного из сеансов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кассовый успех "Майнкрафт" и оценки критиков

Лента побила рекорды по кассовым сборам. В дебютный уикенд она собрала 301 миллион долларов в мировом прокате, что превысило прогнозы аналитиков вдвое. Это сделало фильм самым кассовым с 2025 года и вторым самым успешным дебютом среди экранизаций видеоигр после "Братья Супер-Марио" в кино.

А вот критики дали фильму смешанные оценки. На Rotten Tomatoes он получил 46% одобрения, а на IMDb - 6 из 10. Экспертов беспокоит отсутствие оригинальности в сюжете и чрезмерно простой юмор.

История разворачивается вокруг группы неудачников, которые внезапно попадают в мир игры Minecraft и вынуждены выполнить ряд задач, чтобы спасти его и вернуться домой.

Приключенческая комедия рекомендована к просмотру взрослым и детям от 12 лет. Больше всего пользуется спросом среди поклонников оригинальной игры.

Джейсон Момоа в фильме "Майнкрафт" (скриншот)

Бурная реакция зрителей

"Minecraft. Фильм" стал настоящим фурором среди зрителей, преимущественно подростков. Они настолько увлечены картиной, что не сдерживают собственных эмоций. В залах раздаются крики и выкрики фраз, содержащих отсылки к популярной видеоигре 2011 года. Бурную реакцию в частности вызывают сцена появления "всадника на курилке" и фразы героя Джека Блэка Стива.

Самый популярный момент фильма (скриншот)

На некоторых сеансах эмоции публики были настолько сильными, что кинотеатрам пришлось призвать избегать "деструктивного поведения". Подростки гиперактивно реагируют на момент появления маленького зомби верхом на цыпленке и фразу "куриный жокей" ("chicken jockey" - англ.). В частности, на одном из роликов полиция выводит юношей из зала после того, как те начали кричать и разбрасывать попкорн.

Police had to kick several kids out of the theater during a ‘MINECRAFT’ showing after their reaction to the ‘Chicken Jockey’ scene



Read our review: https://t.co/uuggEo3o94 pic.twitter.com/pZD9eywVjt — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 6, 2025

Режиссер о фуроре "Майнкрафта"

Создатель ленты, 45-летний Джаред Гесс, счастлив, что подростки собираются с друзьями и разделяют счастливые мгновения. По его мнению, нет ничего плохого в проявлениях эмоций.

"Это странно, когда тебе слишком весело, а тебе вызывают полицию. Это смешно, потому что я думаю, что это буквально веселье и бросание попкорна, и мне так смешно, что копов вызывают из-за попкорна", - сказал он.

Герои фильма "Майнкрафт" (скриншот)

Режиссер также видел видео с бурными реакциями, которые распространяются по сети.

"Я видел так много забавных видео. Это замечательно, особенно когда люди залезают на плечи своим друзьям, встают и аплодируют в эти моменты. Это похоже на безумное предвкушение. Я просто рад, что они создают воспоминания со своими друзьями и семьями", - поделился он.



Напомним, премьера "Minecraft: Фильм" в Украине состоялась 3 апреля. Режиссерами стали Джаред и Джеруша Хесс, а главные роли исполнили Джек Блэк, Джейсон Момоа, Даниэль Брукс, Эмма Майерс и Себастиан Юджин Хансен. Ранее мы рассказывали о мнениях критиков и маркетинге ленты - как зрители охотятся за игрушками Майнкрафт в Хэппи Милл.