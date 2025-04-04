О чем фильм "Minecraft" и стоит ли его смотреть детям: мнения критиков разделились
Новая лента "Minecraft: Фильм" (A Minecraft Movie) с Джейсоном Момоа и Джеком Блэком уже вышла в кино и спровоцировала бурные дискуссии. Сумеет ли адаптация культовой игры покорить зрителей, которые вообще не считают себя геймерами?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, стоит ли смотреть фильм "Minecraft" с детьми и почему мнения кинокритиков сильно отличаются.
О чем "Minecraft: Фильм"
В ленте от Warner Bros. Pictures снялись: Джейсон Момоа, Джек Блэк, Даниэль Брукс, Эмма Майерс, Себастьян Хансен.
Сюжет построен вокруг четырех героев, жизнь которых трудно назвать счастливой. Но все изменится, когда их случайно "затянет" в Надземный мир сквозь загадочный портал. Они окажутся в очень необычном измерении - игра "Майнкрафт" становится реальностью.
Фильм, снятый в жанре приключенческой комедии, рекомендован к просмотру взрослым и детям от 12 лет (тех, кому меньше, пустят в кино только в сопровождении родителей). Это стоит учесть не только тем, кто планирует смотреть ленту на большом экране. Юмор и определенные сцены могут не подойти для слишком маленьких зрителей.
Что говорят критики
Рецензии на "Minecraft: Фильм" очень разные. На Rotten Tomatoes он получил 53% "томатометров" из 100 возможных, а на IMDb ленту уже оценили на 6,1 из 10.
В общем, можно встретить такие отзывы:
- "Это такая бесстыдная смесь из "Властелина колец" и "LEGO Movie", что WB, возможно, придется подать в суд"
- "Сценарий - это перепутанный хаос шаблонных сюжетных линий, представленных во множестве семейных фильмов, появившихся до него"
- "Вам придется глубоко копать, чтобы найти смех, который не провоцирует самоуничижительная игра Момоа"
- "Во всем фильме не было ни одной удачной шутки, и мне обычно нравится юмор Джека Блэка"
- "В чем-то это заставило меня громко смеяться"
- "Фильм про Майнкрафт заставит людей разрываться от смеха"
- "Мне на самом деле понравился фильм Майнкрафт. Я так же удивлен, как и вы".
Противоречивые отзывы и не очень высокие рейтинги могут натолкнуть на мысль, что лента не заслуживает внимания. Впрочем, как отмечают юзеры, фильм подойдет для тех, кто любит играть в "Майнкрафт", а те, кто слышит об этом впервые, ничего не теряют - сюжет будет понятным. Поэтому, считают комментаторы, заносить новую киноработу Момоа и Блэка в "черный список" не стоит.
О чем игра "Майнкрафт" и можно ли в нее играть детям
"Майнкрафт" - это культовая видеоигра с открытым миром, где игроки могут исследовать, строить, добывать ресурсы и выживать. Главная особенность игры - полная свобода действий: можно создать целый мир из блоков, возводить здания, разводить животных, создавать фермы или сражаться с монстрами. В игре нет жесткого сюжета, поэтому каждый пользователь сам выбирает стиль игры.
Игра официально имеет возрастной рейтинг 7+, что свидетельствует о ее общей безопасности для детей. Однако важно учитывать, что в "Майнкрафт" есть разные режимы: в творческом режиме ребенок может спокойно играть без угроз, а в режиме выживания - встречаются враги и вызовы. Некоторые родители также обращают внимание на онлайн-игру, где могут появляться незнакомцы, поэтому стоит настроить безопасный режим.
Специалисты и педагоги отмечают, что "Майнкрафт" может развивать воображение, логику и пространственное мышление ребенка. Но как и любую игру, ее стоит дозировать, желательно - с присутствием взрослых, особенно в первые дни знакомства.
Вас может заинтересовать
- Сериалы, похожие на "Образцовую американскую семью" - пугающие и на реальных событиях
- Что известно о приквеле "Блондинки в законе"
- Стоит ли смотреть "Такие мелочи" с Киллианом Мерфи.
При создании материала были использованы источники: Rotten Tomatoes, IMDb, Википедия.