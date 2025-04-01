Провал года? Сколько миллионов потеряет Disney из-за скандалов вокруг "Белоснежки"

Скандалы вокруг фильма «Белоснежка» с Рэйчел Зеглер и Галь Гадот в главных ролях привели к значительным убыткам. Последние отчеты в СМИ показывают, что компания Disney может потерять миллионы долларов из-за низких кассовых сборов и неоднозначной реакции зрителей.

По новым оценкам, Disney может потерять 115 миллионов долларов после всех показов "Белоснежки". На создание картины было потрачено 270 миллионов, а общие расходы, включая маркетинг, достигли 410 миллионов долларов.

Ориентировочные общие доходы ленты оцениваются в 295 миллионов с учетом доходов от проката, стриминга, телевидения, продаж сувенирной продукции.

В первые выходные фильм возглавил кассовые сборы, однако стал наименее успешным ремейком Disney. Например, "Русалочка" и "Книга джунглей" стартовали с более 100 млн долларов, а "Аладдин" 2019 года, "Красавица и чудовище" 2017-го и "Король Лев" 2019-го вообще пересекли отметку в миллиард долларов.

Кадр из фильма "Белоснежка" (скриншот)

Анимационная версия оригинальной классики 1937 года не стала хитом и среди критиков, получив лишь 40% на сайте Rotten Tomatoes, хотя аудитория дала оценку в 74%. А вот на IMDB лента получила рейтинг 1.5 из 10.

Впрочем, эксперты считают, что все еще может измениться. Появление "Белоснежки" на стриминговой платформе Disney+ может привлечь внимание другой аудитории и с обсуждением в соцсетях дать ей новое дыхание.

Что известно о скандалах вокруг "Белоснежки"

Новая версия истории потерпела немало хейта. Многим не понравился выбор Рэйчел Зеглер на главную роль, поскольку та имеет колумбийское происхождение. Масла в огонь добавили комментарии актрисы относительно оригинала 1937 года. Она раскритиковала сказку за устаревшие стереотипы относительно роли женщины и назвала историю любви с принцем странной, ведь тот преследует героиню.

Не обошлось и без политических баталий. Рэйчел "набросилась" на сторонников Трампа, за что впоследствии извинялась. Затем она выразила поддержку Палестине. В то же время исполнительница роли Злой Королевы Галь Гадот поддержала Израиль. Все это создало не только дополнительное напряжение вокруг фильма, но и протесты обеих сторон. Не менее острой оказалась тема с семью гномами, которых на фоне критики создатели заменили на волшебных существ с помощью компьютерной графики.

Напомним, музыкальный фильм "Белоснежка" был снят режиссером Марком Уэббом по сценарию Греты Гервиг, которая создала кинохит "Барби", и Эрин Кресиды Уилсон. Картина является киноадаптацией мультфильма "Белоснежка и семь гномов", основанного на одноименной сказке братьев Гримм.

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