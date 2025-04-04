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Minecraft в МакДональдс: как выглядят игрушки, за которыми "охотятся" украинцы

Пятница 04 апреля 2025 12:53
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Minecraft в МакДональдс: как выглядят игрушки, за которыми "охотятся" украинцы Фигурки Майнкрафт из МакДональдс (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Фигурки Minecraft в Happy Meal из МакДональдс вызвали ажиотаж по всей Украине. В Киеве и Одессе - очереди, TikTok забит распаковками, а в OLX - перепродажа за трижды более высокую цену. Что же это за фигурки, которые все хотят достать?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как выглядят эти игрушки, за которыми уже "охотятся" украинцы.

О чем фильм Minecraft

Это приключенческий фильм, основанный на одноименной компьютерной игре. Съемки проходили в Новой Зеландии с 18 января по 12 апреля 2024 года.

Режиссерами киноленты стали Джаред и Джеруша Хесс, а главные роли исполнили Джек Блэк, Джейсон Момоа, Даниэль Брукс, Себастиан Юджин Хансен и Эмма Майерс. В фильме также появляются известные элементы игры, такие как биомы, монстры и блоки.

Сюжет построен вокруг четырех героев, жизнь которых трудно назвать счастливой. Но все изменится, когда их случайно "затянет" в Надземный мир сквозь загадочный портал. Они окажутся в очень необычном измерении - игра "Майнкрафт" становится реальностью.

Как выглядят фигурки Майнкрафт

С 3 апреля по 14 мая 2025 года в МакДональдс доступна коллекция игрушек в Хэппи Мил на основе фильма Minecraft.

Эта коллекция включает в себя подвижные фигурки Block Head и персонализированные Block Worlds, вдохновленные кинолентой.

Всего представлено 12 различных игрушек, среди которых:

  • Крипер
  • Скелет
  • Пчела
  • Блок редстоуна + Крипер
  • Блок алмаза + Стив
  • Блок золота + Давн
  • Вызыватель
  • Розовая овца
  • Деннис
  • Каменный блок + Гаррет
  • Розовый шерстяной блок + розовая овца
  • Блок с травой + Лама.

Кроме того, доступны коллекционные фигурки, такие как Биг Мак Кристалл, Шлем Фри, Гримасливое Яйцо, Зомби Гамбурглер, Магическое Зелье, Вильнокрылая. Каждая фигурка сопровождается картой с кодом, который можно использовать для получения эксклюзивного контента в игре Minecraft.
Minecraft в МакДональдс: как выглядят игрушки, за которыми &quot;охотятся&quot; украинцы
Фигурки Майнкрафт из МакДональдс (коллаж: РБК-Украина)

Ажиотаж из-за майнкрафт-фигурок

Новые игрушки вызвали настоящий ажиотаж среди посетителей сети ресторанов быстрого питания и фанатов игры Minecraft. Очереди за Minecraft-меню вчера были в Одессе, Киеве и других крупных городах Украины.

"Очереди в киевские Маки сегодня как в первый день после их открытия во время войны, а все из-за коллекционных фигурок Minecraft", - сказано в сообщении Telegram-канала "Реальний Київ".

Многие пользователи сети уже успели сходить в МакДональдс, купить коллекционные фигурки и рассказать о них. В TikTok и Instagram можно посмотреть огромное количество видео с обзорами на них. А на платформе онлайн-объявлений OLX находчивые украинцы уже перепродают фигурки из МакДональдс по завышенным ценам.

О чем игра Minecraft

Minecraft - это популярная видеоигра в жанре песочницы, разработанная компанией Mojang Studios. Ее выпустили в 2011 году, и с тех пор стала одной из самых продаваемых и известных игр в мире. Она доступна на различных платформах, включая ПК, консоли и мобильные устройства. Основной принцип игры заключается в том, что игроки могут строить и исследовать мир, состоящий из блоков, а также взаимодействовать с окружающей средой.

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Для написания материала были использованы такие источники: сайт ресторанов быстрого питания Макдональдс, страницы в Instagram Tetiana Pospishna, Юля Мусійчук, Википедия.

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