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В Minecraft готовится крупное обновление, которое кардинально улучшит графику (видео)

Вторник 25 марта 2025 14:05
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В Minecraft готовится крупное обновление, которое кардинально улучшит графику (видео) Новое обновление в Minecraft делает графику в разы круче (скриншот: YouTube / Minecraft)
Автор: Павел Колесник

В ходе мероприятия Minecraft Live, прошедшего на выходных, Mojang представила новое обновление, которое кардинально изменит визуальное восприятие игры.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Новый уровень графики с Vibrant Visuals

Vibrant Visuals - это графическое обновление, которого так долго ждали игроки. Оно включает динамическое освещение, улучшенные тени, усовершенствованные отражения на воде, объемный туман, обновленную подводную графику и многое другое.

Обновление появится в Minecraft: Bedrock Edition и будет доступно в виде переключаемой функции, так что каждый игрок сможет включать или отключать его по своему желанию.

Mojang поделилась видео с демонстрацией Vibrant Visuals в действии, и разница между текущей версией игры и обновленной выглядит тонкой, но впечатляющей. Солнечный свет проникает сквозь деревья и оконные стекла, тени меняются в зависимости от положения солнца и источников света, а подсвеченные пещеры создают более мрачную и загадочную атмосферу.

Mojang заявила, что Vibrant Visuals пока находится на стадии тестирования для Bedrock Edition, но в будущем компания планирует выпустить обновление и для Java Edition.


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