Как в Киевской лавре ПЦУ и УПЦ МП провели Пасхальные службы (видео и фото)

В Киево-Печерской лавре состоялись торжественные праздничные Пасхальные богослужения, которые провело духовенство ПЦУ - в Успенском соборе, и священники УПЦ московского патриархата, которые несмотря на завершение срока аренды помещений отказываются покидать здания Нижней лавры.

Мероприятия прошли под усиленной охраной правоохранителей, и никаких эксцессов не было зафиксировано. Об этом передает DW .

Многолюдная служба и молитвы за Украину

Литургию в Успенском соборе возглавил врио наместника Лавры архимандрит Авраамий. Утренняя служба тут была весьма многолюдная - в храм собралось большое количество прихожан, чтобы освятить пасхальные корзинки с пасками и крашанками.

Стоит отметить, что это стало первым за 300 лет пасхальным богослужением на украинском языке в Печерской лавре.

По словам священника ПЦУ отца Михаила, такое количество прихожан на праздничной литургии именно тут было ожидаемым.

"Люди чувствуют нашу искреннюю украинскую молитву… Сегодня мы не только славим Бога, но и просим у него помощи, чтобы он послал нам победу над агрессором, сохранил наших воинов. Мы уверены, что все, кто сюда приходит, молится за всех них", - рассказал он.

Пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре 16 апреля (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Сами же киевляне и гости столицы, выходя из главного собора Печерской лавры после освящения пасок и пасхальных яиц, подтверждали слова священника. Люди говорили, что молились за победу Украины в развязанной РФ войне, просили Всевышнего укрепить здоровье украинских защитников, а также молились о скорейшем мире.

В то же время отмечается, что конфессиональные симпатии у них разнились.

Пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре 16 апреля (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Не праздничное настроение

Параллельно на территории Нижней лавры также состоялось Пасхальное богослужение, которое проводили священники московского патриархата. Журналисты говорят, что днем тут прихожан было очень немного, и настроение у большинства из них было не очень праздничное.

При этом в разговоре один из священников рассказал, что ночная служба тут собрала "очень много людей" и проводилась сразу в четырех храмах.

Он добавил, что в одном из них литургию возглавил митрополит Онуфрий, глава УПЦ МП, который в канун Пасхи оказался в центре скандала из-за своего российского гражданства.

Ситуация с РПЦ в Украине в Киевской лавре

Напомним, 29 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор об аренде с УПЦ МП. После этого представители Московского патриархата должны были покинуть территорию Лавры, но этого не сделали.

Как сообщалось, недавно суд отправил митрополита Павла под круглосуточный домашний арест.

Противники УПЦ МП выходили на протесты к представителям Московского патриархата и их сторонникам. Долгое время верующие блокировали работу комиссии Минкульта. Из-за последнего факта министерство дважды подавало заявление в полицию.