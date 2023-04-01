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Официально. Суд отправил митрополита Павла под домашний арест

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Суббота 01 апреля 2023 21:40
Официально. Суд отправил митрополита Павла под домашний арест Фото: митрополит УПЦ МП Павел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Левицкий

Шевченковский районный суд Киева принял решение назначить митрополиту Павлу домашний арест на 60 суток.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева.

По ее словам, помимо круглосуточного домашнего ареста, митрополит Павел также будет вынужден носить электронный браслет.

Напомним, сегодня, 1 апреля, сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу в разжигании межрелигиозной розни (с. 161 УКУ) и оправдании вооруженной агрессии РФ (ст. 436-2 УКУ). Правоохранители проводили обыски в доме экс-наместника Лавры.

После этого митрополита Павла вызвали в суд, где ему должны были избрать меру пресечения. Подозреваемому стало плохо во время заседания, поэтому слушания перенесли на понедельник, 3 апреля. Позже суд пересмотрел свое решение и продолжил избирать меру пресечения сегодня вечером.

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УПЦ МП Суд Мера пресечения Домашний арест
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Официально. Суд отправил митрополита Павла под домашний арест
Официально. Суд отправил митрополита Павла под домашний арест
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