Фото: Минкульт во второй раз обратился в полицию из-за препятствования работе комиссии в Лавре (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министерство культуры и информационной политики снова подало заявку в полицию из-за препятствования работе комиссии на территории Киево-Печерской лавры.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства культуры и информационной политики.

При попытке осмотреть одно из помещений комиссия не смогла попасть в здание, поскольку оно было закрыто. В то же время ключи, которые передали представители Монастыря, не подошли к сердцевине замка. "Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" снова подал заявление в Печерское управление полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве из-за незаконного препятствования доступа к государственному имуществу", - пишет пресс-служба.