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Минкульт во второй раз обратился в полицию из-за препятствования работе комиссии в Лавре

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Пятница 31 марта 2023 15:52
Минкульт во второй раз обратился в полицию из-за препятствования работе комиссии в Лавре Фото: Минкульт во второй раз обратился в полицию из-за препятствования работе комиссии в Лавре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство культуры и информационной политики снова подало заявку в полицию из-за препятствования работе комиссии на территории Киево-Печерской лавры.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства культуры и информационной политики.

При попытке осмотреть одно из помещений комиссия не смогла попасть в здание, поскольку оно было закрыто. В то же время ключи, которые передали представители Монастыря, не подошли к сердцевине замка.

"Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" снова подал заявление в Печерское управление полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве из-за незаконного препятствования доступа к государственному имуществу", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что уже вторые сутки представители УПЦ МП и их сторонники не освобождают территорию заповедника и не пускают комиссию Минкульта.

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Министерство культуры Киев
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