Комиссии Минкульта удалось получить доступ к корпусу №112 Национального заповедника "Киево-Печерской лавры". Зафиксировала обнаруженные в нем разрушения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

Как отметил Ткаченко, комиссия обнаружила разрушение в "Книжном складу" Лавры, построенном во 2 половине 19 века. Корпус является памятником архитектуры и градостроительства местного значения.

"Более 100 лет корпус № 112 был неотъемлемым элементом пространственной композиции Киево-Печерской лавры, образцом общественно-общественной архитектуры в стиле классицизма, проект которой выполнен известным архитектором Спарро Павлом Ивановичем. УПЦ МП же понадобилось всего несколько десятков, чтобы превратить помещение в то, что вы видите на фото", - пишет Ткаченко.

Фото: комиссия Минкульта обнаружила разрушение в одном из корпусов Лавры (t.me/otkachenkokyiv)

Комиссия зафиксировала аварийное состояние помещения, которое непригодно для эксплуатации и имеет явные признаки разрушения. По результатам обследования было зафиксировано о преступлении по ст. 298 УКУ "Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия".

"Помещение "Книжного склада" опечатано представителями Заповедника. Следователи проводят все необходимые процессуальные действия от осмотра помещения до показаний свидетелей", - добавляет министр.