Монахов УПЦ МП обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта

Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" не планирует продлевать аренду Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Монахам монастыря советуют покинуть монастырь до 29 марта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".

Причиной расторжения договора о безвозмездном пользовании имуществом указаны решения СНБО, заключения Межведомственной рабочей группы и письмо Минкульта.

"Учитывая выводы Межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины от 09.03.2023 №06/34/2234-23, на основании п. 8.1. Договора, Заповедник предупреждает о расторжении Договора с 29.03.2023 года", - сказано сообщении.

Как отметило руководство заповедника, УПЦ было предложено предоставить список лиц для включения в состав комиссии по принятию-передаче государственного имущества.

Список необходимо предоставить до 13 марта этого года. Он должен состоять из двух-трех человек.