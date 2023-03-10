Монахов УПЦ МП обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта
Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" не планирует продлевать аренду Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Монахам монастыря советуют покинуть монастырь до 29 марта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".
Причиной расторжения договора о безвозмездном пользовании имуществом указаны решения СНБО, заключения Межведомственной рабочей группы и письмо Минкульта.
"Учитывая выводы Межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины от 09.03.2023 №06/34/2234-23, на основании п. 8.1. Договора, Заповедник предупреждает о расторжении Договора с 29.03.2023 года", - сказано сообщении.
Как отметило руководство заповедника, УПЦ было предложено предоставить список лиц для включения в состав комиссии по принятию-передаче государственного имущества.
Список необходимо предоставить до 13 марта этого года. Он должен состоять из двух-трех человек.
Ранее РБК-Украина сообщало, что министерство культуры Украины рекомендовало не продлевать аренду Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и Трапезной церкви для УПЦ Московского патриархата.
Напомним, еще в начале декабря 2022 стало известно, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.
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