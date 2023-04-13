Полиция открыла производство из-за разрушений в одном из корпусов Лавры

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу полиции Киева.

"В полицию обратились представители Министерства культуры с заявлением об обнаружении повреждений и разрушений одного из корпусов. В настоящее время правоохранители выясняют все детали и собирают доказательства противоправных действий", - пишет пресс-служба.

Комиссия Минкульта зафиксировала аварийное состояние помещения на территории Лавры, которое оказалось непригодным к эксплуатации и имеющим явные признаки разрушения.

"Следователи Печерского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 298 Уголовного кодекса Украины - умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей", - добавляет пресс-служба.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы сроком до трех лет.