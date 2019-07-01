Липневого тепла не буде: синоптик дала прохолодний прогноз на тиждень

Погода в Україні на найближчому тижні принесе послаблення температури, яке мешканці країни відчують вже завтра, 2 липня. Також очікуються локальні короткочасні дощі і грози. Про це повідомила Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

До речі, раніше синоптик вже попереджувала, що спека увірветься в Україну на початку липня, однак потім знову повернеться похолодання.

Так, сьогоднішній спекотний день стане першим і останнім на цьому тижні з температурою +30... +35 градусів.

Вже від завтра, 2 липня, з Півночі до України наблизиться атмосферний фронт, який принесе короткочасні дощі і грози в північних областях. Дощитиме місцями на Заході, в Центрі, а увечері дощ добереться й до Харківщини.

На решті територій у вівторок буде сухо та сонячно.

Погода в Україні на тиждень з 2 по 7 липня (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві завтра також буде хмарно з локальними дощами та грозами. Спека послабне до +26... +28 градусів.

За словами синоптика, у середу та четвер температура повітря знизиться ще більше.

"Та й взагалі, до кінця тижня сильна спека в Україні малоймовірна", - пише Наталка Діденко.

Лише на Півдні та південному сході України цього тижня буде доволі спекотно.

Погода в Україні на тиждень з 2 по 7 липня (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, потужна гроза з сильними шквальними поривами вітру обрушилася на Київ 27 червня близько 12 години дня. Жителі столиці України спостерігали блискавки, а також чули гуркіт грому.

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