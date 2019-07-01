Июльского тепла не будет: синоптик дала прохладный прогноз на неделю

Погода в Украине на ближайшей неделе принесет ослабление температуры, которое жители страны почувствуют уже завтра, 2 июля. Также ожидаются локальные кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщила Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

К слову, раньше синоптик уже предупреждала, что жара ворвется в Украину в начале июля, но потом снова вернется похолодание.

Так, сегодняшний жаркий день станет первым и последним на этой неделе с температурой +30... +35 градусов.

Уже завтра, 2 июля, с Севера в Украину приблизится атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди и грозы в северных областях. Дождливо местами будет также на Западе, в Центре, а вечером дождь доберется и до Харьковщины.

На остальной территории во вторник будет сухо и солнечно.

Погода в Украине на неделю со 2 по 7 июля (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве завтра также будет облачно с локальными дождями и грозами. Жара ослабнет до +26... +28 градусов.

По словам синоптика, в среду и четверг температура воздуха снизится еще больше.

"Да и вообще, до конца недели жара в Украине маловероятна", - пишет Наталка Диденко.

Лишь на Юге и юго-востоке Украины на этой неделе будет довольно жарко.

Погода в Украине на неделю со 2 по 7 июля (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, мощная гроза с сильными шквальными порывами ветра обрушилась на Киев 27 июня около 12 часов дня. Жители столицы Украины наблюдали молнии, а также слышали раскаты грома.

Также мы писали о том, что Закарпатье пострадало от урагана со шквалистым ветром, ливнем и градом. В нескольких районах ветер наломал деревьев, а льдины размером с перепелиное яйцо повредили автомобили.

Кстати, Чернобыльскую зону отчуждения показали на панорамном снимке. Потрясающее свечение горизонта в период сумерек вызывало восхищение и ряд вопросов.