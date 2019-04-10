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Ані Лорак сумує за чоловіком: у новій пісні зірки знайшли таємні знаки

STYLERПерсони    10.04.2019 - 22:19
Ані Лорак сумує за чоловіком: у новій пісні зірки знайшли таємні знаки
Ані Лорак у новій пісні сумує за Муратом Налчаджіоглу (колаж: РБК-Україна)

Ані Лорак у новому хіті натякає на те, що не встигла попрощатися з чоловіком

Ані Лорак опублікувала в Instagram уривок з нової пісні з загадковими словами, які, на думку шанувальників співачки, адресовані її колишньому чоловікові Мурату Налчаджіоглу.

"Я тебе чекала, ми не попрощалися", - саме ці слова викликали бурхливу реакцію фоловерів артистки. Вони вважають, що Кароліна звертається до екс-чоловіка, з яким вона офіційно оформила розлучення 31 січня 2019 року.

Пара була разом майже 10 років, але в останні роки подружжя охолонуло один до одного, чому суттєво посприяло відстань. В той час, як Ані Лорак жила і виступала в Росії, Мурат залишався в Києві.

Нова пісня, вважають фанати, розставить всі крапки над "і" у стосунках з екс-чоловіком, і співачка зможе сповна зануритися у нові стосунки.

Ані Лорак у новій пісні сумує за Муратом Налчаджіоглу (відео: instagram.com/anilorak)

Користувачі мережі залишають безліч коментарів, переконуючи Кароліну переступити через хворобливі стосунки і піти далі:

  • "Нудьгує по чоловікові";
  • "Каролін, ну навіщо сумувати по цьому му*аку, який перетягав пів-Києва?"
  • "Ну ось, а ми так сподівалися на Лазарєва... А вона все ще "в жалобі" за Муратом";
  • "Забудь його, забудь..."
  • "Уривок багатообіцяючий, що ж буде далі? Інтригуєте Кароліна Мирославівна!"
  • "Ну навіщо ж так себе мучити? Це ж просто мазохізм".

Нагадаємо, Ані Лорак вразила своїх численних шанувальників сексуальним фото, на якому вона позує в чорному мереживному боді і білій сорочці.

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