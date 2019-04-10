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Показала білизну: Ані Лорак вразила фанатів спокусливим фото

STYLERПерсони    10.04.2019 - 12:30
Показала білизну: Ані Лорак вразила фанатів спокусливим фото
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак поділилася з шанувальниками новим пікантним фото

Ані Лорак вразила своїх численних шанувальників сексуальним фото, на якому вона в чорному мереживній боді і білій сорочці. Пікантний образ зірки доповнюють велюрові штани (між іншим, це тренд сезону весна-літо 2019).

Показала білизну: Ані Лорак вразила фанатів спокусливим фото

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Витончений образ Ані Лорак зачарував фанатів в Instagram. Вони не скупляться на теплі слова, залишаючи сотні захоплених коментарів під постом української співачки, яка більшу частину свого часу проводить в Росії.

  • Вам дуже йде цей образ! І укладка. Богиня
  • Яка чудова дівчина
  • Образ - кайф
  • Неймовірно красива! Безмежно захоплююсь!
  • Вбивча краса
  • Ідеальна! Шалено крута, ніжна, красива фотографія!
  • Ця ваша фотографія просто підірвала всю інсту, тому що ви просто бездоганна!
  • Кожна ваша фотографія - окремий вид мистецтва...
  • Цікаво, як вона так круто виглядає в свої роки?
  • Палюча, чуттєва, хвилююча, дивиться в саму глибину душі дивними очима! Кароліночка, ти приголомшлива! Ти немов факір: приковуєш погляди і змушуєш частіше битися серця! Ти – Магія, чарівна чарівним голосом і ніжною красою, крихкістю і душевною щирістю! Як би мені хотілося зробити тебе щасливою і виконати твої мрії, рідна! Нехай все буде добре! Не переставай бути сонцем, отримуючи натомість любов, вдячність і натхнення! Нехай нова пісня стане черговим музичним відкриттям, не залишивши байдужих і нескорених твоїм чарівним вокалом і одкровеннями світлої душі!

Юзери припускають також, що цей знімок прикрасить обкладинку нового синглу Кароліни.

Показала білизну: Ані Лорак вразила фанатів спокусливим фото

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Додамо, що крім спокусливого фото Ані Лорак поділилася з фанатами тизером свого нового кліпу на пісню "Я тебе чекала", яка вийде вже 16 квітня і стане "початком нового життя" виконавиці.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#ятебяждала

A post shared by Ані Лорак (@anilorak) on

Тизер нового кліпу Ані Лорак (відео: instagram.com/anilorak)

"Один маленький уривок, а серце просто завмирає. Вже передчуваю щось нереальне", - прокоментувала відео одна фанатка Лорак.

Раніше ми писали про те, що Ані Лорак приписали роман з новим кавалером.

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