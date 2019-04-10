Показала білизну: Ані Лорак вразила фанатів спокусливим фото

Ані Лорак поділилася з шанувальниками новим пікантним фото
Ані Лорак вразила своїх численних шанувальників сексуальним фото, на якому вона в чорному мереживній боді і білій сорочці. Пікантний образ зірки доповнюють велюрові штани (між іншим, це тренд сезону весна-літо 2019).
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Витончений образ Ані Лорак зачарував фанатів в Instagram. Вони не скупляться на теплі слова, залишаючи сотні захоплених коментарів під постом української співачки, яка більшу частину свого часу проводить в Росії.
Юзери припускають також, що цей знімок прикрасить обкладинку нового синглу Кароліни.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Додамо, що крім спокусливого фото Ані Лорак поділилася з фанатами тизером свого нового кліпу на пісню "Я тебе чекала", яка вийде вже 16 квітня і стане "початком нового життя" виконавиці.
Тизер нового кліпу Ані Лорак (відео: instagram.com/anilorak)
"Один маленький уривок, а серце просто завмирає. Вже передчуваю щось нереальне", - прокоментувала відео одна фанатка Лорак.
Раніше ми писали про те, що Ані Лорак приписали роман з новим кавалером.