ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зрадниця: Ані Лорак нагадали про Україну

STYLERПерсони    06.05.2019 - 12:44
Зрадниця: Ані Лорак нагадали про Україну
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Ані Лорак присоромили користувачі мережі

Ані Лорак нагадали про Україну і зазначили, що виконавиця зовсім забула про свою батьківщину. Відповідні коментарі користувачі залишили під записом у Instagram співачки.

Так, Ані Лорак, яка раніше спантеличила мережу дивною жестикуляцією, опублікувала знімок, на якому вона, посміхаючись, позує біля дивана з чашкою.

Зрадниця: Ані Лорак нагадали про УкраїнуФото: (instagram.com/anilorak)

"Thank you Germany. Ось і підійшов до кінця наш тур містами Німеччини. Спасибі всім, хто побував на нашому шоу. Це була незабутня подорож!" - написала співачка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Ані Лорак (@anilorak)

Відео: (instagram.com/anilorak)

Користувачі тут же взялися коментувати записи виконавиці. Деякі вирішили нагадати Ані Лорак про батьківщину, оскільки порахували, що вона давно забула про Україну:

  • Зрадниця...
  • Зовсім забула про Україну.

Інші коментатори почали акцентувати увагу на інших речах: наприклад, на зовнішньому вигляді артистки або на відносинах з популярним співаком:

  • Вам 18 років хоч є вже? З такою зачіскою як дівчинка.
  • На цей раз наряд краще.
  • Коли весілля з Лазарєвим?

Раніше Ані Лорак присоромили за відвертий наряд.

Також ми писали, що в тексті пісні шанувальники співачки нещодавно знайшли слова, які адресовані її колишньому чоловікові Мурату Налчаджіоглу.

Ми повідомляли, що Ані Лорак вразила своїх численних шанувальників сексуальним фото, на якому вона позує у чорному боді і білій сорочці.

Помста від Ані Лорак? Мурат Налчаджиоглу позбувся бізнесу в Києві Зніміть це негайно! Ані Лорак шокувала мережу дивакуватим лбразом
Новини України Ані Лорак
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся