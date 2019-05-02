Переплутала сцену з пляжем: Ані Лорак розгнівала фанів безглуздим образом

Ані Лорак викликала обурення у користувачів мережі
Ані Лорак, якій приписують роман із Сергієм Лазарєвим, не перестає шокувати своїми нарядами. Співачка в черговий раз нарвалася на жорстку критику, опублікувавши відповідне фото в Instagram.
Так, Ані Лорак виступила перед глядачами в місті Карлсруе (Німеччина) в купальнику, розмістивши ролик з концерту в соцмережу.
Ані Лорак: (instagram.com/anilorak)
У той же час співачка опублікувала ще один відеоролик, на якому відвертий купальник змінився на не менш дивну шубу.
Ані Лорак: (instagram.com/anilorak)
Користувачі тут же відреагували на публікації артистки. Подібні вбрання Ані Лорак все частіше викликають злість у користувачів з причини зайвої вульгарності:
Нагадаємо, що Ані Лорак шокувала мережу дивакуватим образом. На знімку вона позує в дивних штанях, що візуально додають їй істотного обсягу в стегнах.
Ми писали, що Ані Лорак привітали з новим етапом життя. Є припущення, що виконавиця незабаром виходить заміж.
Раніше Ані Лорак помітили з бородатим чоловіком. Відомо, що Ані Лорак та "таємничий незнайомець" виконають спільну композицію "Сопрано" на концерті російського артиста в "Крокус Сіті Холі".