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Переплутала сцену з пляжем: Ані Лорак розгнівала фанів безглуздим образом

STYLERПерсони    02.05.2019 - 13:35
Переплутала сцену з пляжем: Ані Лорак розгнівала фанів безглуздим образом
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Ані Лорак викликала обурення у користувачів мережі

Ані Лорак, якій приписують роман із Сергієм Лазарєвим, не перестає шокувати своїми нарядами. Співачка в черговий раз нарвалася на жорстку критику, опублікувавши відповідне фото в Instagram.

Так, Ані Лорак виступила перед глядачами в місті Карлсруе (Німеччина) в купальнику, розмістивши ролик з концерту в соцмережу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Ані Лорак (@anilorak)

Ані Лорак: (instagram.com/anilorak)

У той же час співачка опублікувала ще один відеоролик, на якому відвертий купальник змінився на не менш дивну шубу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Ані Лорак (@anilorak)

Ані Лорак: (instagram.com/anilorak)

Користувачі тут же відреагували на публікації артистки. Подібні вбрання Ані Лорак все частіше викликають злість у користувачів з причини зайвої вульгарності:

  • Знову в купальнику і шубі. Де смак?
  • Красива жінка, красивий голос, а навіщо вічно майже голою бігати?
  • Вульгарненько, та ще й колір бежевий. Скоро у нижній білизні співати буде.
  • Я розумію, що фігура гарна, але це сцена... Не обов'язково ж у трусах виходити.
  • Ось все добре... Але в купальнику співати - це жесть! Не повинно бути так!
  • Переплутала сцену з пляжем?
  • Скромніше треба бути. Не очікувала від Ані Лорак такого.
  • І знову в трусах. Труси і шуба, труси без шуби. Чекаємо шубу без трусів.

Нагадаємо, що Ані Лорак шокувала мережу дивакуватим образом. На знімку вона позує в дивних штанях, що візуально додають їй істотного обсягу в стегнах.

Ми писали, що Ані Лорак привітали з новим етапом життя. Є припущення, що виконавиця незабаром виходить заміж.

Раніше Ані Лорак помітили з бородатим чоловіком. Відомо, що Ані Лорак та "таємничий незнайомець" виконають спільну композицію "Сопрано" на концерті російського артиста в "Крокус Сіті Холі".

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