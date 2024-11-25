Мирошниченко впервые рассказала о биологических родителях ее приемной дочери Ангелины: "Ребенок голодал"

"Ее родители - тоже сироты. Они попали в интернат вдвоем по разным причинам. Кто-то осиротел, у кого-то родители выпивали, и потом умерли, пока дети жили в учреждении", - отметила Мирошниченко.

Далее она продолжила, что люди в таких учреждениях получают "ментальную инвалидность".

"Вот они живут в этом учреждении, абсолютно демотивированные. Заведение их разрушает и калечит, они не получают надлежащего образования, не могут получить знания и получают ментальную инвалидность, которая не позволяет им дальше развиваться, вступать в какое-то учебное заведение. Они ничего не могут сделать в силу того, что интеллект не развитый", - отметила Инна.

Ангелина (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Они выпускаются из этого заведения, женятся, появляется на свет ребенок. Но никто не учил тому, что ребенка нужно кормить, где-то эту еду нужно добыть, нужно заработать. Но они как привыкли: пришли в комнату, там еда на столе есть", - продолжила блогерша.

Мирошниченко отметила, что эти люди создали семью и родили ребенка, но не учли, что за ним нужно ухаживать и чем-то кормить.

"Я не знаю, каким образом они решили создавать семью, ушли с учреждения и не жили там. Но, оказывается, еда так не появляется. А ребенка нужно кормить. И в два месяца ребенка изъяли, потому что она голодала. И они снова устраиваются в интернатное заведение. В интернатном заведении не разрешено проживать с ребенком, даже если ты хочешь, тебе не разрешают. Ребенка отдают в детский дом", - рассказала супруга Тимура Мирошниченко.

"И там он растет как ребенок людей с ментальной инвалидностью. Сразу на нем ставят крест, что он такой же, что он вырастет таким же. Из-за этого у нее очень долго не было статуса, так как юридически их не могут лишить прав. Так как они очень хотят (выполнять родительские обязанности - ред.), но не могут. Поэтому она всю жизнь должна жить в детском доме и потом выпуститься еще одной единицей, которая не может жить самостоятельно, так как ее этому никто не научил. И это такой замкнутый круг, когда система ломает тебя с детства и создает единицу, которая всегда будет нуждаться в государственной поддержке", - рассказала она.

Что известно про приемных детей Мирошниченко

Тимур и Инна Мирошниченко воспитывают четырех детей: 8-летнюю Ангелину, 6-летнюю Мию, 4-летнего Марко и 3-летнего Марселя. Биологическими детьми являются только Мия и Марко, а остальных пара усыновила.

В 2023 году они забрали из детского дома в Житомире мальчика со множеством диагнозов. Его назвали Марсель.

Как оказалось, его биологическая мать не знала о беременности, вследствие чего ребенок родился недоношенным и с множеством патологий. На сегодняшний день мальчику уже сделали несколько операций.

Ангелина (фото: instagram.com/_inna_mi_)

После этого Инна заявила, что будет идти "на второй круг" - то есть хочет усыновить еще одного ребенка. Для этого ей необходимо было пройти снова школу усыновителей.

А уже через год - в июне 2024 года - Мирошниченки забрали из другого учреждения 8-летнюю Ангелину. Девочка всего за 5 месяцев в семье уже заметно изменилась.

Процесс удочерения находится на завершающем этапе.

Инна и Тимур Мирошниченки со всеми детьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)