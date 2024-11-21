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Жена Тимура Мирошниченко похвасталась важным достижением своей дочери (фото)

Четверг 21 ноября 2024 14:14
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Жена Тимура Мирошниченко похвасталась важным достижением своей дочери (фото) Инна и Тимур Мирошниченко с детьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Катерина Собкова

Супруга популярного телеведущего Тимура Мирошниченко, юрист и блогерша Инна Мирошниченко, рассказала в сети, что ее 6-летняя дочь Мия впервые выступила на большой сцене.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram многодетной мамы.

Дело в том, что несколько месяцев назад девочка увлеклась пением, а недавно состоялось ее первое выступление.

"Я хочу быть певицей!", - однажды сказала Мия после урока о профессиях. В тот же день мы записали Мию на первый урок по вокалу и обязались каждый вечер присутствовать на домашних концертах", - отметила блогерша.

Жена Тимура Мирошниченко похвасталась важным достижением своей дочери (фото)

Жена Тимура Мирошниченко похвасталась важным достижением своей дочери (фото)

Мия Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Затем она показала несколько снимков с выступления, на которых девочка уверенно держит микрофон в руке.

"И вот первая сцена. Первые цветы от поклонника. Первое волнение. И первое "я хочу снова на сцену!" - поделилась счастливая мама.

Жена Тимура Мирошниченко похвасталась важным достижением своей дочери (фото)Жена Тимура Мирошниченко похвасталась важным достижением своей дочери (фото)

Мия Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Также она пошутила, что уже можно бронировать места в первом ряду в рамках мирового турне Мии.

Как отреагировали в сети

Подписчики Инны Мирошниченко тут же принялись комментировать публикацию:

  • "Более чем уверена, что она осуществит свою мечту!" - написала блогерша Алина Шаманская
  • "Какая красавица"
  • "Успехов"
  • "Маленькая звездочка, пусть у нее все выйдет"
  • "Зная Мию, она точно сделает все, о чем мечтает"
  • "Очень уверенная и артистичная девочка".

Жена Тимура Мирошниченко похвасталась важным достижением своей дочери (фото)

Мия и Марко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Сколько детей у Тимура и Инны Мирошниченко

Тимур и Инна воспитывают 4-х детей. Биологическими являются лишь двое из них - 6-летняя Мия и 4-летний Марко. А 3-летнего Марселя и 8-летнюю Ангелину они усыновили или, как сами говорят, "родили сердцем".

После начала полномасштабного вторжения супруги заявили, что хотят усыновить ребенка. В 2023 году они забрали из детского дома в Житомире 2-летнего мальчика Марселя, у которого было множество диагнозов.

А уже летом 2024 года в их семье появилась девочка Ангелина, которой 8 лет. На сегодняшний день процесс удочерения еще не окончен - Инна по отношению к девочке считается матерью-одиночкой, а Тимур станет отцом после того, как будет суд.

Блогерша уже показала, как всего за 5 месяцев изменилась ее приемная дочь.

Также супруги уже успели исполнить заветную мечту девочки.

Жена Тимура Мирошниченко похвасталась важным достижением своей дочери (фото)

Тимур и Инна Мирошниченко с детьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Ранее Инна Мирошниченко потрясла признанием о своем детстве.

Также Тимур Мирошниченко рассекретил сумму, которую тратит в месяц на свою большую семью.

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