Зимняя сказка в середине ноября. Инна Мирошниченко умилила семейным видео с детьми
Супруга популярного телеведущего Тимура Мирошниченко, юрист и блогерша Инна Мирошниченко, показала в сети, как они проводят свои вечера с детьми. Оказалось, что семья уже успела нарядить новогоднюю елку в середине ноября.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram многодетной мамы.
"Мия захотела поставить елку еще неделю назад. Мы сначала тянули, а потом… Почему нет? Если это подарит детям праздник. Ночные тревоги, утренние отключения, дневные новости", - поделилась своими мыслями Инна.
Она также отметила, что дети заслуживают зимней сказки даже в середине ноября. Кроме того, их названая дочка Ангелина будет первый раз встречать новогодние и рождественские праздники в кругу семьи.
"Это первая домашняя елка Ангелины!" - отметила блогерша.
Также она опубликовала в сети трогательное видео, как они всей семьей наряжают елку и танцуют возле нее.
Как отреагировали в сети
Фолловеры тут же принялись комментировать теплое семейное видео. Украинцы не перестают восхищаться поступком Мирошниченков, которые подарили уже двум детям семью:
- "Ну какие вы прикольные и счастливые! Инна, вам с Тимуром большое спасибо! С каждым днем меняется Ангелина и Марсель!"
- "Праздник тогда, когда хочется"
- "Чудесная и счастливая семья"
- "Тепло и столько любви"
- "Вы - чудесные родители"
- "Вы показываете чудесный пример семьи".
Инна и Тимур Мирошниченки со всеми детьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Сколько детей у Тимура и Инны Мирошниченко
Отметим, что пара воспитывает 4-х детей: биологических - Мию и Марко, а также усыновленных Марселя и Ангелину. По словам супругов, этих детей они "родили сердцем".
В июне 2023 года Тимур и Инна усыновили 2-летнего мальчика Марселя из детдома в Житомире. А уже через год - в июне 2024 года - забрали из другого учреждения 8-летнюю Ангелину. Сейчас они на завершающем этапе процесса удочерения - ждут суда, чтобы Тимур официально стал отцом.
Также Инна поделилась в сети, как изменилась ее приемная дочь за время пребывания в семьи.
Мирошниченки (фото: instagram.com/_inna_mi_)