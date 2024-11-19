Зимняя сказка в середине ноября. Инна Мирошниченко умилила семейным видео с детьми

Супруга популярного телеведущего Тимура Мирошниченко, юрист и блогерша Инна Мирошниченко, показала в сети, как они проводят свои вечера с детьми. Оказалось, что семья уже успела нарядить новогоднюю елку в середине ноября.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram многодетной мамы.

"Мия захотела поставить елку еще неделю назад. Мы сначала тянули, а потом… Почему нет? Если это подарит детям праздник. Ночные тревоги, утренние отключения, дневные новости", - поделилась своими мыслями Инна.

Она также отметила, что дети заслуживают зимней сказки даже в середине ноября. Кроме того, их названая дочка Ангелина будет первый раз встречать новогодние и рождественские праздники в кругу семьи.

"Это первая домашняя елка Ангелины!" - отметила блогерша.

Также она опубликовала в сети трогательное видео, как они всей семьей наряжают елку и танцуют возле нее.

Как отреагировали в сети

Фолловеры тут же принялись комментировать теплое семейное видео. Украинцы не перестают восхищаться поступком Мирошниченков, которые подарили уже двум детям семью:

"Ну какие вы прикольные и счастливые! Инна, вам с Тимуром большое спасибо! С каждым днем ​​меняется Ангелина и Марсель!"

"Праздник тогда, когда хочется"

"Чудесная и счастливая семья"

"Тепло и столько любви"

"Вы - чудесные родители"

"Вы показываете чудесный пример семьи".

Инна и Тимур Мирошниченки со всеми детьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Сколько детей у Тимура и Инны Мирошниченко

Отметим, что пара воспитывает 4-х детей: биологических - Мию и Марко, а также усыновленных Марселя и Ангелину. По словам супругов, этих детей они "родили сердцем".

В июне 2023 года Тимур и Инна усыновили 2-летнего мальчика Марселя из детдома в Житомире. А уже через год - в июне 2024 года - забрали из другого учреждения 8-летнюю Ангелину. Сейчас они на завершающем этапе процесса удочерения - ждут суда, чтобы Тимур официально стал отцом.

Также Инна поделилась в сети, как изменилась ее приемная дочь за время пребывания в семьи.

Мирошниченки (фото: instagram.com/_inna_mi_)