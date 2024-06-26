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Семья Мирошниченко усыновила второго ребенка: как выглядит названная дочь пары (видео)

Среда 26 июня 2024 19:54
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Семья Мирошниченко усыновила второго ребенка: как выглядит названная дочь пары (видео) Тимур Мирошниченко с женой и детьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Иванна Пашкевич

Семья Мирошниченко порадовала поклонников радостной новостью: они наконец-то осуществили свою мечту и стали названными родителями девочки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, опубликованное парой в своих Instagram-аккаунтах.

Так, в ролике пара показала, как обнимается с названной дочкой.

"+1", - лаконично подписали видео Тимур и Инна Мирошниченко.

Реакция юзеров

Фаны поздравили семью и назвали их примером большой безграничной любви.

  • Люди з великим серцем! Щастя вашій родині!
  • Ну, ви даєте. молодці! люблю сильно вашу родину
  • Клас! Вітаємо ! Це надзвичайна новина ! З Богом !
  • Ви такий приклад

Напомним, Инна и Тимур Мирошниченко воспитывают троих детей: 6-летнюю Мию, 4-летнего Марка и 3-летнего Марселя, которого они усыновили летом прошлого года из детского дома в Житомире.

Впоследствии многодетная мама сообщила о намерении усыновить еще одного ребенка. В апреле Инна объявила, что уже официально стала кандидатом.

Основная сложность заключалась в том, что найти ребенка, который мог бы стать частью их семьи, непросто.

Эксперты дали семье рекомендации, где указано, что это должна быть девочка в возрасте 8-10 лет без социальной истории.

Недавно Тимур Мирошниченко откровенно рассказал о сложностях второго усыновления.

Также ведущий признался, пишут ли ему поклонницы.

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