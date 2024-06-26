Семья Мирошниченко усыновила второго ребенка: как выглядит названная дочь пары (видео)
Семья Мирошниченко порадовала поклонников радостной новостью: они наконец-то осуществили свою мечту и стали названными родителями девочки.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, опубликованное парой в своих Instagram-аккаунтах.
Так, в ролике пара показала, как обнимается с названной дочкой.
"+1", - лаконично подписали видео Тимур и Инна Мирошниченко.
Реакция юзеров
Фаны поздравили семью и назвали их примером большой безграничной любви.
- Люди з великим серцем! Щастя вашій родині!
- Ну, ви даєте. молодці! люблю сильно вашу родину
- Клас! Вітаємо ! Це надзвичайна новина ! З Богом !
- Ви такий приклад
Напомним, Инна и Тимур Мирошниченко воспитывают троих детей: 6-летнюю Мию, 4-летнего Марка и 3-летнего Марселя, которого они усыновили летом прошлого года из детского дома в Житомире.
Впоследствии многодетная мама сообщила о намерении усыновить еще одного ребенка. В апреле Инна объявила, что уже официально стала кандидатом.
Основная сложность заключалась в том, что найти ребенка, который мог бы стать частью их семьи, непросто.
Эксперты дали семье рекомендации, где указано, что это должна быть девочка в возрасте 8-10 лет без социальной истории.