Мірошниченко вперше розповіла про біологічних батьків її прийомної доньки Ангеліни: "Дитина голодувала"

"Її батьки - теж сироти. Вони потрапили до інтернату удвох з різних причин. Хтось осиротів, у когось батьки випивали, і потім померли, доки діти жили в закладі", - зазначила Мірошниченко.

Далі вона продовжила, що люди в таких закладах отримують "ментальну інвалідність".

"Ось вони живуть у цій установі, абсолютно демотивовані. Заклад їх руйнує та калічить, вони не отримують належної освіти, не можуть отримати знання та отримують ментальну інвалідність, яка не дозволяє їм далі розвиватися, вступати до якогось навчального закладу. Вони нічого не можуть зробити через те, що інтелект не розвинений", - зазначила Інна.

Ангеліна (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Вони випускаються з цього закладу, одружуються, з'являється на світ дитина. Але ніхто не вчив того, що дитину треба годувати, десь цю їжу треба добути, треба заробити. Але вони як звикли: прийшли до кімнати, там їжа на столі є", - продовжила блогерка.

Мірошниченко зазначила, що ці люди створили сім'ю та народили дитину, але не врахували, що за нею треба доглядати і чимось годувати.

"Я не знаю, яким чином вони вирішили створювати сім'ю, пішли з установи і не жили там. Але, виявляється, їжа так не з'являється. А дитину треба годувати. І за два місяці дитину вилучили, бо вона голодувала. І вони знову влаштовуються до інтернатного закладу В інтернатному закладі не дозволено проживати з дитиною, навіть якщо ти хочеш, тобі не дозволяють. Дитину віддають до дитячого будинку", - розповіла дружина Тімура Мірошниченка.

"І там вона росте як дитина людей з ментальною інвалідністю. Відразу на ній ставлять хрест, що вона така сама, що вона виросте такою самою. Через це вона дуже довго не мала статусу, оскільки юридично їх не можуть позбавити прав. Тому що вони дуже хочуть (виконувати батьківські обов'язки - ред.), але не можуть. Тому вона все життя має жити в дитячому будинку і потім випуститись ще однією одиницею, яка не може жити самостійно, бо її цьому ніхто не навчив. І це таке замкнуте коло, коли система ламає тебе з дитинства і створює одиницю, яка завжди потребуватиме державної підтримки", - розповіла вона.

Що відомо про прийомних дітей Мірошниченко

Тімур та Інна Мірошниченко виховують чотирьох дітей: 8-річну Ангеліну, 6-річну Мію, 4-річного Марка та 3-річного Марселя. Біологічними дітьми є лише Мія та Марко, а решту подружжя усиновило.

У 2023 році вони забрали з дитячого будинку в Житомирі хлопчика з безліччю діагнозів. Його назвали Марсель.

Як виявилося, його біологічна мати не знала про вагітність, внаслідок чого дитина народилася недоношеною і з безліччю патологій. На сьогоднішній день хлопчику вже зробили кілька операцій.

Ангеліна (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Після цього Інна заявила, що йтиме "на друге коло" - тобто хоче всиновити ще одну дитину. Для цього їй потрібно було пройти знову школу усиновлювачів.

А вже через рік - у червні 2024 року - Мірошниченки забрали з іншої установи 8-річну Ангеліну. Дівчинка всього за 5 місяців у родині вже помітно змінилася.

Процес удочеріння знаходиться на завершальному етапі.

Інна та Тімур Мірошниченки з усіма дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)