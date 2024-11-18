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"До слез": Инна Мирошниченко показала, как всего за 5 месяцев изменилась ее приемная дочь

Понедельник 18 ноября 2024 09:48
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"До слез": Инна Мирошниченко показала, как всего за 5 месяцев изменилась ее приемная дочь Инна и Тимур воспитывают четырех детей (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Жена ведущего Тимура Мирошниченко Инна растроагала словами о приемной дочери Ангелине, которую они забрали из детдома примерно 5 месяцев назад. За это время девочка сильно изменилась, и это трудно не заметить.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), на своей странице в Instagram Мирошниченко показала разительные кадры до и после того, как ее дочь получила родительскую заботу.

Как изменилась дочь Мирошниченко

Юрист рассказала, что когда она увидела ребенка впервые, и почти не говорила. Во время первой встречи она заметила, что девочка плохо произносит слова.

&quot;До слез&quot;: Инна Мирошниченко показала, как всего за 5 месяцев изменилась ее приемная дочь

Мирошниченко рассказала, как изменилась их дочь (скриншот)

Более того, сначала Ангелина не рисовала, хотя детки ее возраста любят это делать. Это было следствием того, что девочка жила без родителей. В детдомах малыши не получают необходимой заботы, действуют четко по указаниям и не умеют абстрактно мыслить.

Но сейчас девочка стала совсем другой. Она улыбается, рисует, сочиняет что-то сама.

"Эти "волны" и абстракция - это такой прогресс! А то, что она может презентовать свою работу, это до слез", - рассказала Инна и показала, как ее приемная дочь сейчас рисует.

&quot;До слез&quot;: Инна Мирошниченко показала, как всего за 5 месяцев изменилась ее приемная дочь

&quot;До слез&quot;: Инна Мирошниченко показала, как всего за 5 месяцев изменилась ее приемная дочь

Ангелина Мирошниченко (скриншот)

Также жена ведущего показала, что на первых встречах с Ангелиной она заметила, что девочка находится в напряжении. Она была скованной.

&quot;До слез&quot;: Инна Мирошниченко показала, как всего за 5 месяцев изменилась ее приемная дочь

Мирошниченко показала, как изменилась ее дочь (скриншот)

А сейчас все по-другому. Мирошниченко отметила, что теперь ее приемная дочь чувствует себя в безопасности.

"Напряжение спало. Тело расслабилось. Это я к тому, что просто наличие семьи уже многое лечит", - объяснила юрист.

&quot;До слез&quot;: Инна Мирошниченко показала, как всего за 5 месяцев изменилась ее приемная дочь

Инна Мирошниченко умилила историей своей приемной дочери (скриншот)

Сколько детей у Тимура и Инны Мирошниченко

Известно, что Тимур и Инна Мирошниченко воспитывают четверых детей. Сначала жена ведущего родила двоих детей - девочку Мию и мальчика по имени Марко. В начале полномасштабной войны РФ против Украины звездная пара решила взять ребенка из приюта.

В 2023 году ведущий и его избранница забрали из детдома маленького 2-летнего мальчика Марселя. А в июне этого года Мирошниченко поделились еще одной радостной новостью - они стали приемными родителями для 8-летней девочки Ангелины.

К слову, ранее Инна Мирошниченко показала, что происходит в спецшколе в Тернопольской области.

Кроме того, недавно Тимур Мирошниченко рассекретил сумму, которую тратит за месяц.

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