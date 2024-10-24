Мирошниченко откровенно рассказал об адаптации детей после усыновления: "Почти два месяца беспрерывной истерики"

Известный телеведущий Тимур Мирошниченко откровенно рассказал, как в их семье проходит адаптация приемных детей после усыновления.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости Славе Демину .

Он подчеркнул, что адаптация первого ребенка, "рожденного сердцем", Марселя, которому на момент усыновления было 2 года, отличалась от адаптации Ангелины.

"Сама адаптация - абсолютно другая. Если Марсель до этого полностью молчал, ни одного звука не выдавал, и когда он понял, что тут можно, он просто 1,5 месяца орал. Вот просто беспрерывно. Полтора месяца, почти 2 беспрерывной истерики. Нужно выплеснуть эти эмоции", - поделился ведущий.

Ангелина так себя не ведет, но, как подчеркнул Мирошниченко, девочка была очень замкнутой. Это характерная особенность всех детей из учреждений.

Ангелина (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Она была очень замкнутой первое время", - рассказал ведущий.

Мирошниченко подчеркнул, что девочка никогда не знала, что можно что-то выбирать, и для нее это был всплеск эмоций.

"Самое сложное, что у тебя есть выбор. До этого за тебя этот выбор делали другие, а сейчас он у тебя есть. Это настолько сложно", - подчеркнул телеведущий.

Что известно о приемных детях Тимура и Инны Мирошниченко

Пара вместе с 2017 года, в начале 2018-го года они поженились, в том же году у них родилась дочь Мия. Через 2 года они решились на вторую беременность, в результате которой родился сын Марко.

После начала полномасштабного вторжения Инна и Тимур задумались об усыновлении ребенка.

Летом 2023 года они усыновили или, как сами говорят, родили сердцем 2-летнего мальчика Марселя из детдома в Житомире. Ребенок родился глубоко недоношенным из-за того, что его мать не подозревала о беременности, в раннем младенчестве перенес несколько операций.

Несмотря на это, супруги не побоялись взять на себя ответственность и подарить малышу семью. Мальчик за полтора года заметно изменился, начал говорить. Он перенес уже несколько операций за последнее время.

В прошлом году Инна заявила, что будет усыновлять еще одного ребенка. Она во второй раз прошла специальные курсы для будущих усыновителей.

В начале лета Мирошниченки забрали 8-летнюю Ангелину из Польши, так как детское учреждение, в котором она находилась, эвакуировали туда в 2022 году.

В сентябре пара официально завершила процесс усыновления. А на днях Ангелина впервые встретила свой день рождения в кругу семьи.

Тимур Мирошниченко с женой и детьми (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)