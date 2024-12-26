"Холостяк-13" - кого выберет Терен? Астролог назвала имя финалистки, которая идеально подойдет ветерану

Уже очень скоро мы увидим финал романтического реалити "Холостяк", а главный герой, ветеран Александр Терен, наконец-то выберет девушку, с которой захочет построить отношения. В финал попали Инна Белень и Анастасия Юзьвак.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Лия Лагуз с помощью натальной карты разобрала совместимость Терена с обеими девушками - Анастасией и Инной, и попыталась выяснить, с кем из девушек у него есть шансы построить настоящие крепкие отношения.

Кто подходит Терену

"В карте Александра Венера - планета любви и желаемого образа девушки, которая будет его привлекать на протяжении всей жизни, расположена в знаке Близнецов. Это показывает, что ему нужна девушка, которая будет не только любовницей, но и подругой", - рассказала Лия.

Для него, отмечает астролог, важна коммуникация с человеком. Чтобы девушка была интеллектуально развитой, коммуникабельной и легкой на подъем.

"У Анастасии есть Венера в Скорпионе - это достаточно интересное положение, которое делает ее сексуальной, решительной, обольстительной, но и скандальной, и ревнивой, что не очень подходит карте Саши. Венера Инны находится в знаке Стрельца и дополняет карту Терена", - отметила Лагуз.

Терен и Настя (скриншот)

Настя может быть стимулом и развитием для Терена не только в отношениях, но и в финансовом смысле.

Также астролог рассказала, как на судьбу "Холостяка" и девушек повлияла Луна. Ее положение очень важно, ведь она "подсвечивает" образ женщины, который будет гармонично дополнять общую картину. Именно Луна, отмечает Лагуз, покажет - какую женщину хочет видеть наш главный герой рядом с собой.

"Луна Терена расположена в знаке Овна, что говорит о том, что ему нужен активный целеустремленный человек, который будет гармонично вмещать в себе и роль жены, и человека, который будет развиваться самостоятельно, добиваться успеха в собственной карьере", - пояснила Лия.

А вот Луна Анастасии находится в знаке Рыб. И это делает ее более статичным, творческим, иногда зависимым человеком. Это, отметила Лагуз, вовсе не про амбиции, а про пример типичной жены, тем более что задача Анастасии именно в создании семьи, а не в карьере.

"Что касается Инны, то здесь противоположная история. Она партнерский человек, но у нее много амбиций, мощный внутренний стержень. Этот фактор очень дополняет карту главного героя и дает большие шансы на долгосрочные гармоничные отношения", - добавила астролог.

Инна и Терен (скриншот)

Какой мужчина нужен Насте и Инне

"Анастасии нужен партнерский мужчина, дипломатичный, структурированный, ответственный, финансово обеспеченный. А Инна хочет видеть рядом с собой сильного, харизматичного, яркого и очень целеустремленного персонажа. Именно эти качества будут основой гармонии в ее романтической и семейной жизни", - рассказала Лагуз.

Кроме этого, астролог рассказала, какой Терен в отношениях - как партнер и муж.

"У него есть Солнце и Марс в знаке Тельца, что делает его сдержанным, не рисковым, финансово ориентированным. Это человек, который проверяет любую информацию, перед тем как принимать окончательное решение. Его задача - научиться выстраивать партнерские отношения, для этого ему нужна сильная женщина, которая вовремя и осторожно будет направлять его и помогать достигать новых вершин", - пояснила Лагуз.

"Поэтому, анализируя совместимость девушек с главным героем, могу сказать, что именно с Инной у Саши есть все шансы на сказочную и долговременную историю любви", - резюмировала астролог.