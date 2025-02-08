Нумеролог ответила, почему на самом деле рассорились "Холостяк" Терен и Белень: "У Инны более сильный характер"

Главный герой нового "Холостяка", ветеран Александр Будько с позывным Терен, на днях ошарашил фанов, когда он и его избранница Инна Белень публично объявили о разрыве отношений . Но многим до сих пор непонятно, почему же пара рассорилась.

"Александра и Инну тянули друг к другу их противоположные энергии: семь тянется к восьми, а пять к шести (и наоборот). И тут надо сказать, что Инна более материальный реалист и более партнерский человек, чем Александр, у которого на первом месте собственная реализация, собственные идеи и мысли", - рассказала эксперт.

"Абсолютно так же расположены светила в натальных картах пары: в антагонистических, противоположных знаках: Солнце Александра в женском Тельце, Солнце Инны - в мужском Скорпионе. Та же ситуация и с их Меркуриями, отвечающими за взаимопонимание, образ мышления (и да, он у них так же противоположный)", - добавила она.

По словам нумеролога, на первом этапе отношений тяготение к противоположности довольно сильное, но в будущем могут возникать конфликты, если в паре нет подобных энергий в паре. А у Инны и Александра их немного, и все они не в основных позициях.

Нумеролог проанализировала отношения Инны и Терена (иллюстрация предоставлена Татьяной Бланк)

"У Инны, между тем, более сильный характер - четыре единицы против двух у Александра, что не очень классно, потому что для женщины с цифрой восемь мужчина должен быть намного сильнее ее, чтобы она могла его уважать (или сильно старше, или выше по социальному статусу, или намного умнее, или даже просто очень развитый физически "амбал"). Иначе за руль отношений встает женщина и роли в паре становятся перевернутыми", - пояснила Бланк.

"Дополнительно видим, что у Инны в матрице есть две восьмерки, а у Александра их совсем нет. Восьмерки в матрице показывают уровень ответственности и заботы о партнере. Еще одна проблема - это конфликт энергий (ячейка с цифрой два в матрице): у обоих дефицит и нужно искать дополнительные источники энергии наружу, потому что друг другу они ее не могут предоставлять. А вот, что здесь классное, так это сексуальная совместимость в линиях темперамента (линия три - пять - семь)", - добавила она.

Почему Белень и Терен не вместе (иллюстрация предоставлена нумерологом)

Также нумеролог сравнила "Треугольники интеллекта" (три - пять - девять). Они, отмечает Бланк, вообще одинаковые. Это должно было бы давать идеальную интеллектуальную совместимость, но на самом деле еще ни о чем не говорит. Если расходятся базовые ценности, то с таким показателем у каждого будет своя правда и партнеры будут только больше друг к другу придираться.

Ссора Инны и Александра, которая закончилась тем, что пара вообще разорвала отношения, могла возникнуть не просто так. По словам Татьяны, решающими здесь оказались два момента.

"Первый - это абсолютная принципиальность Инны, которую ей придает восемь в числе жизненного пути. Эта цифра очень негибкая и у нее всегда есть собственная справедливость, принципы, которыми она не поступится даже ради мужчины. Плюс мощные единицы в матрице, которые тоже продавливают свое мнение и активно защищают границы", - отметила нумеролог.

"Второй момент видим у Александра - это "знаменитый" показатель линии семьи - три цифры. Люди с таким показателем часто сомневаются в партнере и способны резко разрывать отношения из-за вроде бы незначительных поводов. А через значительные - тем более", - также рассказала она.

Кроме этого, нумеролог заметила, что у Терена и Инны есть две пятерки. А это, отмечает Бланк, очень придирчивый и критический показатель, ведь "если нет согласия по какому-то вопросу, то наладить взаимодействие трудно - все равно каждый останется при своем".