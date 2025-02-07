Инна Белень после разрыва с "Холостяком" Тереном: "Это нормально терять людей"

Победительница реалити-шоу про любовь "Холостяк-13", волонтер и предприниматель Инна Белень, которая на днях в слезах обратилась к своим подписчикам, опубликовала в сети новое фото и написала несколько строк после разрыва с холостяком - ветераном войны Александром Тереном.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
"Это нормально терять людей, но ненормально терять себя из-за них", - лаконично отметила она в публикации.
Также волонтер показала новое фото, на котором ее выдают грустные глаза. Инна позирует в черном пиджаке в белую полоску, сидя на стуле. Для фотосессии девушка выбрала естественный макияж и простую прическу.
Инна Белень показала новое фото после разрыва с Тереном (фото: instagram.com/innka_belen)
Фолловеры экс-возлюбленной холостяка тут же принялись комментировать публикацию. Многие поддерживают Инну, отмечая, что Терен не достоин ее:
Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)
Напомним, пара публично поссорилась в начале января после интервью Инны Славе Демину. Девушка вступилась за русскоязычных украинцев и выступила против давления относительно быстрого перехода на украинский язык. Терену эта позиция не понравилась и он открыто написал об этом.
Затем пара делала неоднозначные заявления, спровоцировав слухи в сети, что они не вместе.
4 февраля они подтвердили догадки своих фолловеров, написав в сети совместный пост о том, что они расходятся. Правда, затем Александр удалил Инну из авторов публикации. На ветерана войны тут же посыпался хейт и множество негативных комментариев.
После чего Терен с бранью обратился к подписчикам Инны Белень, а она в свою очередь не стала молчать.