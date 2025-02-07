Інна Бєлєнь після розриву з "Холостяком" Тереном: "Це нормально втрачати людей"

Переможниця реаліті-шоу про кохання "Холостяк-13", волонтерка і підприємиця Інна Бєлєнь, яка днями в сльозах звернулася до своїх підписників, опублікувала в мережі нове фото і написала кілька рядків після розриву з холостяком - ветераном війни Олександром Тереном.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
"Це нормально втрачати людей, але ненормально втрачати себе через них", - лаконічно зазначила вона в публікації.
Також волонтерка показала нове фото, на якому її видають сумні очі. Інна позує в чорному піджаку в білу смужку, сидячи на стільці. Для фотосесії дівчина обрала природний макіяж і просту зачіску.
Інна Бєлєнь показала нове фото після розриву з Тереном (фото: instagram.com/innka_belen)
Фоловери екскоханої холостяка одразу ж почали коментувати публікацію. Багато хто підтримує Інну, зазначаючи, що Терен не гідний її:
Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)
Нагадаємо, пара публічно посварилася на початку січня після інтерв'ю Інни Славі Дьоміну. Дівчина заступилася за російськомовних українців і виступила проти тиску щодо швидкого переходу на українську мову. Терену ця позиція не сподобалася і він відкрито написав про це.
Потім пара робила неоднозначні заяви, спровокувавши чутки в мережі, що вони не разом.
4 лютого вони підтвердили здогадки своїх фоловерів, написавши в мережі спільний пост про те, що вони розходяться. Щоправда, потім Олександр видалив Інну з авторів публікації. На ветерана війни тут же посипався хейт і безліч негативних коментарів.
Після чого Терен з лайкою звернувся до підписників Інни Бєлєнь, а вона зі свого боку не стала мовчати.