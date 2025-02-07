Инна Белень после разрыва с "Холостяком" Тереном: "Это нормально терять людей"

Победительница реалити-шоу про любовь "Холостяк-13", волонтер и предприниматель Инна Белень, которая на днях в слезах обратилась к своим подписчикам , опубликовала в сети новое фото и написала несколько строк после разрыва с холостяком - ветераном войны Александром Тереном.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

"Это нормально терять людей, но ненормально терять себя из-за них", - лаконично отметила она в публикации.

Также волонтер показала новое фото, на котором ее выдают грустные глаза. Инна позирует в черном пиджаке в белую полоску, сидя на стуле. Для фотосессии девушка выбрала естественный макияж и простую прическу.



Инна Белень показала новое фото после разрыва с Тереном (фото: instagram.com/innka_belen)

Как отреагировали в сети

Фолловеры экс-возлюбленной холостяка тут же принялись комментировать публикацию. Многие поддерживают Инну, отмечая, что Терен не достоин ее:

"Мусор вынес сам себя из вашей жизни. Пусть в дальнейшем вам попадаются только настоящие мужчины, отражение вас самой: сильные, свободные, смелые"

"Не показывай свою слабость. Ты сильная, ему все равно, это всем уже понятно. А ты давай забывай это все и проживай свою жизнь!"

"Ты - большая молодец! Все будет хорошо!"

"Инна, вы умная и опытная женщина, поэтому уверена, что с самого начала видели сильные и слабые стороны Саши. То, что он внезапно поймал "звездочку", нарцисс, и теперь не может составить себе цены - было видно, в принципе, с самого начала. Я болела за вашу пару в течение шоу, но видно, что вы очень разные"

"Инна, поддерживаем тебя с самого начала как увидели на экране. Ты ему просто не была нужна. Он просто играл в любовь. Это досадно. Но сейчас, наблюдая за его постами, найти любимого человека это не была его цель. Как только ты это осознаешь, все станет на свои места. И поверь у тебя все будет хорошо".



Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)

Напомним, пара публично поссорилась в начале января после интервью Инны Славе Демину. Девушка вступилась за русскоязычных украинцев и выступила против давления относительно быстрого перехода на украинский язык. Терену эта позиция не понравилась и он открыто написал об этом.

Затем пара делала неоднозначные заявления, спровоцировав слухи в сети, что они не вместе.

4 февраля они подтвердили догадки своих фолловеров, написав в сети совместный пост о том, что они расходятся. Правда, затем Александр удалил Инну из авторов публикации. На ветерана войны тут же посыпался хейт и множество негативных комментариев.

После чего Терен с бранью обратился к подписчикам Инны Белень, а она в свою очередь не стала молчать.