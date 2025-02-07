Інна Бєлєнь після розриву з "Холостяком" Тереном: "Це нормально втрачати людей"

Переможниця реаліті-шоу про кохання "Холостяк-13", волонтерка і підприємиця Інна Бєлєнь, яка днями в сльозах звернулася до своїх підписників , опублікувала в мережі нове фото і написала кілька рядків після розриву з холостяком - ветераном війни Олександром Тереном.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

"Це нормально втрачати людей, але ненормально втрачати себе через них", - лаконічно зазначила вона в публікації.

Також волонтерка показала нове фото, на якому її видають сумні очі. Інна позує в чорному піджаку в білу смужку, сидячи на стільці. Для фотосесії дівчина обрала природний макіяж і просту зачіску.



Інна Бєлєнь показала нове фото після розриву з Тереном (фото: instagram.com/innka_belen)

Як відреагували в мережі

Фоловери екскоханої холостяка одразу ж почали коментувати публікацію. Багато хто підтримує Інну, зазначаючи, що Терен не гідний її:

"Сміття винесло саме себе з вашого життя. Нехай надалі вам трапляються тільки справжні чоловіки, відображення вас самої: сильні, вільні, сміливі"

"Не показуй свою слабкість. Ти сильна, йому все одно, це всім уже зрозуміло. А ти давай забувай це все і проживай своє життя!"

"Ти - велика молодець! Все буде добре!"

"Інно, ви розумна і досвідчена жінка, тому впевнена, що від самого початку бачили сильні та слабкі сторони Сашка. Те, що він раптово спіймав "зірочку", нарцис, і тепер не може скласти собі ціни, - було видно, в принципі, з самого початку. Я вболівала за вашу пару протягом шоу, але видно, що ви дуже різні"

"Інно, підтримуємо тебе від самого початку як побачили на екрані. Ти йому просто не була потрібна. Він просто грав у кохання. Це прикро. Але зараз, спостерігаючи за його постами, знайти кохану людину це не була його мета. Щойно ти це усвідомиш, усе стане на свої місця. І повір у тебе все буде добре".



Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)

Нагадаємо, пара публічно посварилася на початку січня після інтерв'ю Інни Славі Дьоміну. Дівчина заступилася за російськомовних українців і виступила проти тиску щодо швидкого переходу на українську мову. Терену ця позиція не сподобалася і він відкрито написав про це.

Потім пара робила неоднозначні заяви, спровокувавши чутки в мережі, що вони не разом.

4 лютого вони підтвердили здогадки своїх фоловерів, написавши в мережі спільний пост про те, що вони розходяться. Щоправда, потім Олександр видалив Інну з авторів публікації. На ветерана війни тут же посипався хейт і безліч негативних коментарів.

Після чого Терен з лайкою звернувся до підписників Інни Бєлєнь, а вона зі свого боку не стала мовчати.