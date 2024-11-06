Нашумевший прогноз "Симпсонов" о выборах в США не оправдался: что же произошло

Накануне выборов США 2024 года некоторые прогнозы указывали на то, что Камала Харрис имеет шанс стать следующим президентом США, войдя в историю как первая женщина на этом посту. Одним из таких стало предсказание в сериале "Симпсоны", которое привлекало внимание благодаря своей точности в прошлом. Однако на этот раз прогнозы не оправдались.

Как комментируют это фаны анимационного сатирического сериала - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Что предсказали Симпсоны

В эпизоде "Симпсонов" в 2000 году под названием "Барт в прошлое" было предсказано, что Дональд Трамп станет президентом США.

В сцене Лиза, изображенная как женщина-президент, упоминает о кризисе, который "унаследовала от Трампа".

Это предсказание стало реальностью. После инаугурации Трампа в 2017 году шоу "Симпсоны" продемонстрировало критическое отношение к его администрации, что отразилось на росте бюджетного дефицита в стране.

Образ Лизы в эпизоде также был похож на наряд Камалы: фиолетовый костюм, жемчужное ожерелье и серьги.

Когда его снова начали обсуждать во время избирательного сезона, многие фанаты увидели в этом знак, что Харрис победит.

Как видим, на этот раз "Симпсоны" ошиблись, и, несмотря на все предсказания и прогнозы, по результатам выборов США 2024 года уверенную победу одержал Дональд Трамп, что стало настоящим сюрпризом для многих. Он получил более 270 голосов выборщиков.

Это первое время The Simpsons wrong pic.twitter.com/0wyRptet8U — kira (@kirawontmiss) November 6, 2024

Что пишут пользователи

Пользователи сети активно обсуждают "ошибку" "Симпсонов". Некоторые пишут, что в эпизоде не указан конкретный год, и предполагают, что это может касаться следующего срока или даже другой женщины, которая станет президентом.